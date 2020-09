Ageas-bieders geven de moed niet op

Ondanks de duidelijke afwijzing van Ageas lijken de financiële spelers die vorige week een overnamebod lanceerden vast van plan de Belgische verzekeraar binnen te halen. Van een opknipscenario is geen sprake.

Een persbericht van twee lijnen tekst. Meer had de raad van bestuur van Ageas vorige week niet nodig om duidelijk te maken dat de Belgische verzekeringsreus niet te koop stond.

Twee Belgische zakenbankiers, Mark Pensaert en Alexandre Kartalis, hadden een maand eerder bij Ageas met een overnamebod aangeklopt. Onder de werknaam BE Group werkten de twee in opdracht van enkele grote internationale investeerders van wie de identiteit onbekend is. Ageas bestempelde het ‘zeer voorwaardelijke’ bod als onrealistisch en verwees het meteen naar de prullenmand. Daarmee leek de kous af - ook op de beurs reageerde de aandelenkoers van Ageas nauwelijks.

Het ziet er echter naar uit dat BE Group niet bij de pakken blijft zitten. Een nieuwe overnamepoging is niet uitgesloten, vernam De Tijd. Daarbij blijft het de bedoeling een meerderheidsbelang te verkrijgen in Ageas. Een scenario waarbij de overnemer de verzekeraar in verschillende onderdelen wil om die door te verkopen ligt volgens onze informatie niet op tafel.

Het bod van BE Group kwam niet uit de lucht gevallen. Volgens onze informatie hadden Pensaert en Kartalis de top van Ageas al vorig jaar gepolst. Sinds het njet van Ageas zijn er geen nieuwe contacten met de raad van bestuur geweest, vertelt een insider.

Pijnpunten

Nu het nieuws over het overnamebod is uitgelekt, lijkt het consortium rond BE Group zich meer als een soort activistische belegger te profileren die enkele pijnpunten bij Ageas aan de kaak wil stellen. Critici stellen dat Ageas in vergelijking met sectorgenoten minder presteert op de beurs. Het aandeel staat een derde lager dan op Nieuwjaar, terwijl het Nederlandse NN Group over dezelfde periode slechts 4 procent verloor, ondanks de coronacrisis. De recente beslissing van Ageas alsnog een dividend uit te keren, een nieuwe deal in China en de wissel aan de top van de groep konden de aandelenkoers niet doen opveren.

Ageas kondigde onlangs aan dat topman Bart De Smet de fakkel doorgeeft aan Hans De Cuyper, die de Belgische verzekeringsdochter AG Insurance leidt. Ook bij die managementwissel worden vraagtekens geplaatst, omdat die als een keuze voor het status quo wordt beschouwd.

Kapers op de kust

Of een nieuwe overnamepoging kans op slagen heeft valt te bezien. Maar het kan wel een wake-upcall zijn voor de Ageas-top om grondig na te denken over hoe de verzekeraar zich met een sterk versnipperd aandeelhouderschap moet wapenen tegen eventuele kapers op de kust. Die duiken steeds vaker op in de verzekeringswereld.

Deze lente klopte het Amerikaanse hefboomfonds Elliott Management bij NN Group op tafel zodat de Nederlandse verzekeraar meer kapitaal zou vrijmaken voor de aandeelhouders. Om hun wil door te drukken, zochten de Amerikanen steun bij de andere aandeelhouders van de groep.

Of BE Group de andere aandeelhouders van Ageas heeft gecontacteerd, is niet bekend. Maar het consortium heeft het sinds enkele weken allicht iets moeilijker om potentiële medestanders naast zich te krijgen. Begin augustus, na de publicatie van de beter dan verwachte halfjaarcijfers, besloot Ageas tegen alle verwachting in een dividend uit te keren.