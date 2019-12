'Ageas bij laatste vier in strijd om Spaanse verzekeraar'

Dinsdag moeten de bindende biedingen op het Spaanse Caser Seguros binnen zijn. De verzekeraar van de Spaanse spaarbanken zou iets meer dan 1 miljard euro waard zijn.

Wordt de verzekeringsgroep Ageas volgend jaar actief in een nieuwe markt? Dat kan: de opvolger van Fortis wordt genoemd als kandidaat-overnemer van Caser Seguros, een verzekeraar met 1,5 miljard euro premie-inkomsten in Spanje. In dat land is Ageas, nadat voorganger Fortis zijn Spaanse verzekeringsactiviteiten in 2007 verkocht heeft, niet actief.

Profiel Caser Spaanse verzekeringsmaatschappij. Verkoopt zijn verzekeringen zelf en via de kantoren van een rist Spaanse banken. Boekte vorig jaar 87 miljoen euro nettowinst op 1,5 miljard premie-inkomsten. Telt 1.600 werknemers en een net van 2.200 makelaars. In handen van de Franse verzekeraar Covea en een tiental Spaanse banken.

Het verkoopproces van Caser gaat de laatste fase in. Dinsdag moeten de geselecteerde geïnteresseerden hun bindend bod indienen. Volgens het persagentschap Reuters zijn nog vier partijen in de running. Het gaat om de kleine Spaanse verzekeraar Santalucia en drie buitenlandse namen die eerder al vaak geciteerd werden: Ageas, het Nederlandse NN en het Zwitserse Helvetia.

'La Casa de Papel'

In deze biedstrijd, die door de zakenbankiers van Nomura en Barclays in goede banen wordt geleid, kregen de geïnteresseerden als codenaam een figuur uit de Spaanse Netflix-serie 'La Casa de Papel' mee. Volgens de Spaanse nieuwssite Merca2 wordt Helvetia aangeduid als 'Helsinki' en zou achter 'Berlin' Ageas schuilen.

Schermvullende weergave In de biedstrijd om Caser kregen de geinteresseerden bieders als codenaam een naam van een figuur uit de populaire Netflix-serie 'La Casa de Papel'. ©Netflix

In de serie 'La Casa de Papel' slagen overvallers erin om bijna 1 miljard euro uit de Spaanse Koninklijke Munt te roven. In de strijd om Caser ligt het finale bedrag mogelijk nog net iets hoger. Volgens mediaberichten wordt het bedrijf gewaardeerd op ruim 1,2 miljard euro.

Financiële partijen zoals de private-equitygroep Cinven mogen geen bod uitbrengen. Caser zoekt aandeelhouders die zich voor de lange termijn willen engageren. Dat is niet verwonderlijk omdat een deel van de aandeelhouders van Caser aan boord blijven. Het gaat om Spaanse banken die in hun kantoren de verzekeringsproducten van Caser verkopen.

Caser is momenteel in handen van de Franse sectorgenoot Covea en een tiental Spaanse banken, die voortkomen uit de caja's, de typisch Spaanse spaarbanken. Een aantal van hen wil verkopen. Sommige voormalige caja's hebben intussen andere verzekeringspartners.

Andere aandeelhouders willen hun belang verminderen tot minder dan 10 procent, omdat hogere participaties een negatieve impact hebben op de kapitaalvereisten.

Waarschijnlijk zal slechts 60 procent van het kapitaal van Caser verkocht worden. De positie van Covea is nog wat onduidelijk. De Fransen zouden aan boord blijven als de prijs te laag uitvalt. Nu berichten van een waardering van meer dan 1 miljard euro circuleren, is de kans wel groot dat ze hun pakket van 20 procent verkopen.

Lokale partners

Ageas wordt al lang in een favorietenrol geduwd. Een overname van een bedrijf waarin het geen 100 procent heeft, is geen probleem. De Belgische groep werkt in verschillende landen immers met joint ventures waarin lokale partners een belang aanhouden. Volgens de Spaanse media heeft Ageas als enige aangedrongen dat het lokale management aan boord blijft en bracht het bezoeken aan kantoren.