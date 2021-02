Ageas boekt recordresultaat in coronajaar

De Belgische verzekeringsgroep stelt een brutodividend voor van 2,65 euro per aandeel nadat de nettowinst over heel 2020 met 16 procent de hoogte is gegaan naar 1,14 miljard euro.

Daarmee boekt Ageas het hoogste nettoresultaat uit zijn geschiedenis. Een opmerkelijke prestatie in een dramatisch coronajaar. Al moet er wel de kanttekening bij worden gemaakt dat de cijfers werden opgesmukt door een eenmalige meevaller die Ageas begin vorig jaar boekte op de verkoop van een pakket obligaties uit zijn Fortis-verleden.

Maar zelfs zonder rekening te houden met die meevaller van iets meer dan 300 miljoen euro vallen de resultaten perfect binnen de verwachtingen.

2,65 euro Ageas stelt een brutodividend van 2,65 euro per aandeel voor over 2020.

Dat is voor een flink stuk te danken aan de tak schadeverzekeringen, waar de jaarwinst met 49 procent steeg naar 391 miljoen euro. Omdat er door de lockdowns minder wagens op de baan reden, waren er ook minder ongevallen waar schade voor moest worden gedekt. Tegelijk focust Ageas binnen dit segment vooral op particuliere klanten en veel minder op bedrijven die zich moeten verzekeren tegen economische schade als gevolg van de crisis.

De tak levensverzekeringen voelde de impact van de pandemie wel. Dat de nettowinst hier met 32 procent daalde naar 569,5 miljoen euro, is voornamelijk te wijten aan de turbulentie op de beurzen in het eerste kwartaal een een negatieve evolutie van de rente in China in het derde kwartaal. Tegelijk drukten bijkomende waardeverminderingen het resultaat hier, zegt Ageas.

Ondanks de moeilijke marktomstandigheden wist de verzekeraar commercieel vrij goed stand te houden: de totale premie-inkomsten daalden vorig jaar met slechts 1 procent naar 35,6 miljard euro.

Dividend

Op basis van die resultaten heeft de groep voldoende vertrouwen om haar aandeelhouders een dividend van bruto 2,65 euro per aandeel in het vooruitzicht te stellen. Dat is evenveel als wat Ageas over het boekjaar 2019 uitkeerde. Die dividendbetaling gebeurde toen in schijven, nadat de Belgische Nationale Bank kort na de uitbarsting van de coronacrisis verzekeraars had aangeraden hun cash op zak te houden.