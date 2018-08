Ageas denkt na over 2030

Het werk van de 2030 Think Tank van de Belgische verzekeringsgroep sluit aan bij de uitwerking van het nieuwe strategische driejarenplan Connect21 waarover Ageas binnenkort communiceert.

Bel20'er Ageas legt de laatste hand aan Connect21, het nieuwe driejarenplan van de verzekeringsgroep. Connect21, waarbij 21 verwijst naar 2021 als laatste jaar van het nieuwe plan, volgt op Ambition 2018 en Vision 2015. Ageas zal medio september de krachtlijnen van de nieuwe strategische denkoefening uit de doeken doen.

CEO Bart De Smet, die vrijdag een van de sprekers was tijdens de CEO Summit in Vilvoorde, een informatie- en netwerkevenement waaraan meer dan 100 Belgische CEO's, topmanagers en voorzitters van raden van bestuur deelnamen, kon dan ook weinig prijsgeven over Connect21.

Hij zei wel dat Ageas aan Connect21 een oefening op langere termijn koppelde onder de naam 2030 Think Tank. Zo'n 15 van de 70 mensen waren met die oefening bezig. 'Op die manier kunnen we verder kijken dan met een klassiek driejarenplan. We krijgen zo een beeld van de uitdagingen die op ons afkomen, bijvoorbeeld op het vlak van mobiliteit, demografische ontwikkelingen, consumentengedrag en de verwachtingen van werknemers. Zo weten we wat we als industrie en als bedrijf kunnen doen en waaraan we nu al moeten beginnen werken.'

Overname

De Smet kwam voorts nog even terug op de informatie dat het Chinese conglomeraat Fosun interesse heeft in een overname van Ageas. Hij deed die informatie opnieuw af als geruchten. 'Nu we na het oplossen van het gros van de probleemdossiers uit het verleden een bevrijde groep zijn, moeten we leven met die geruchten. En dan moet je transparant zijn naar je medewerkers en hen geruststellen. En zeggen dat we ons lot in eigen handen hebben en zorgen dat onze waarde zo groot mogelijk wordt, zodat als iemand ons wil overnemen hij veel zal moeten betalen. Is dat (een overname, red.) onze voorkeuroplossing? Neen. We willen liefst op eigen kracht verdergaan.’