Ageas doet beter dan verwacht

Ageas boekte over de eerste negen maanden van 202 1 een nettowinst van 568 miljoen euro, wat 62 miljoen meer is dan analisten gemiddeld hadden verwacht.

Overstromingen

Dat is opvallend, want de overstromingen die België en in mindere mate het VK afgelopen zomer troffen, hebben wel degelijk een impact gehad. Het nettoresultaat van de tak schadeverzekeringen kwam over de eerste negen maanden uit op 236 miljoen euro, terwijl dat een jaar eerder 311 miljoen euro was.