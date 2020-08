Ageas gaat alsnog dividend uitkeren

Na een verrassende eerste jaarhelft, waarin de verzekeraar het gros van de lockdownblues van zich afschudde, belooft Ageas dit jaar nog een dividend uit te keren. Opvallend, want de groep boven verzekeraar AG Insurance gaat zo in tegen de aanbevelingen van de toezichthouders.

Bij de publicatie van zijn jaarcijfers, in februari, had Ageas zijn aandeelhouders beloofd om een brutodividend van 2,65 euro per aandeel uit te keren. Maar corona stuurde die plannen in de war. De Europese verzekeringswaakhond EIOPA en de Belgische Nationale Bank drongen er bij de Europese verzekeraars op aan hun cash op zak te houden zolang de crisis duurde.

Ageas gaf toen maar gedeeltelijk gehoor aan die oproep. Het stelde zijn dividend gedeeltelijk uit, maar keerde wel al een interimcoupon van 0,27 euro per aandeel uit.

Nu strijkt de groep de toezichthouders voor de tweede keer tegen de haren in. Nog maar een week nadat de Belgische Nationale Bank banken en verzekeraars heeft aanbevolen om dit jaar geen dividenden meer uit te keren, zegt Ageas dat wel te zullen doen. Bij de publicatie van de resultaten over zijn eerste jaarhelft laat Ageas vrijdag weten dat het dit jaar nog het resterende dividend van bruto 2,38 euro per aandeel wil uitkeren.

Op 22 oktober wordt er een aandeelhoudersvergadering georganiseerd waar dat voorstel moet worden goedgekeurd. Ageas beloofde ook dat het voor 150 miljoen euro eigen aandelen wil opkopen om de koers te ondersteunen. Maar voor de timing van dat nieuwe inkoopprogramma zal de verzekeraar wél wachten op groen licht van de toezichthouders.

Sterke eerstejaarhelft

Ageas herhaalt zijn oorspronkelijke dividendbelofte na een verrassend sterke eerste jaarhelft. In de eerste zes maanden van het jaar boekte Ageas een nettowinst van 791 miljoen euro. Dat is een derde meer dan vorig jaar en ook meer dan wat analisten hadden verwacht. Maar de resultaten over de eerste jaarhelft werden wel opgesmukt door een eenmalige meevaller gelinkt aan een terugkoopactie die Ageas had georganiseerd rond een pakket eeuwigdurige obligaties die de groep meezeulde uit haar Fortis-verleden.

Maar zelfs zonder die eenmalige meevaller presteerde Ageas beter dan verwacht. Door de turbulentie op de financiële markten zag de tak levensverzekeringen de nettowinst met 36 procent terugvallen naar 310 miljoen euro, zo'n 80 miljoen euro meer dan analisten hadden voorspeld. De schadetak zag de nettowinst in de eerste jaarhelft met 56 opveren naar 181 miljoen euro. Een stijging die opvallend genoeg voor een deel te danken is aan de lockdown: omdat er in die periode zich minder mensen op de baan begaven, waren er namelijk ook minder ongevallen.

Vooruitzichten verhoogd

De degelijke jaarcijfers, die ook worden gekleurd door een opvallend snel herstel van de Chinese activiteiten, geven Ageas ook voldoende vertrouwen om zijn vooruitzichten te verhogen. In mei, bij de publicatie van de eerstekwartaalcijfers, waarschuwde de verzekeraar nog dat de jaarresultaten door de coronacrisis lager dan verwacht zouden uitvallen.

Nu zegt topman Bart De Smet er alle vertrouwen in te hebben dat Ageas dit jaar een resultaat kan verwezenlijken dat dichtbij de oorspronkelijke prognoses ligt. Voor de coronacrisis losbarstte, mikte de verzekeraar op een onderliggend resultaat tussen de 850 en de 900 miljoen euro.