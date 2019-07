Ageas grijpt definitief naast Portugese prooi

Het Italiaanse Generali haalt Seguradoras Unidas binnen voor 510 miljoen euro.

Het persbureau Bloomberg had het begin deze maand al gemeld op gezag van bronnen dicht bij het dossier: de Italiaanse verzekeringsreus Generali was het best geplaatst om de Portugese schadeverzekeraar Seguradoras Unidas aan de haak te slaan.

Nu is het officieel: Generali meldt de overname van het bedrijf boven merken als Tranquilidade voor 510 miljoen euro. In dezelfde beweging kopen de Italianen ook een serviceplatform voor de gezondheidssector met de naam AdvanceCare, voor 90 miljoen euro. Beide activa waren in handen van de Amerikaanse private-equitygroep Apollo Global Management. Die doet een erg goede zaak: Apollo kocht Seguradoras in 2015 voor 210 miljoen euro toen de bank Espirito Santo in de problemen kwam.

Rechtszaak

De deal, die wel nog moet worden afgerond, is slecht nieuws voor het Belgische Ageas . Diverse media hadden gemeld dat de Bel20'er ook bij de biedstrijd betrokken was. De Tijd kreeg een bevestiging van die informatie. Het bieddossier werd bemoeilijkt omdat er nog een rechtszaak liep rond de overname van de verzekeraar door Apollo.

Seguradoras was gegeerd omdat het met een marktaandeel van 15,5 procent de tweede grootste schadeverzekeraar is in Portugal. De marktleider is Fidelidade, een onderdeel van het Chinese conglomeraat Fosun. Ageas is door de overname van de Portugese dochter van het Franse AXA het nummer drie. Met Seguradoras erbij zou Ageas ongeveer de marktleider in het Zuid-Europese land geworden zijn. Generali was er ook al actief met schadepolissen, maar had slechts een klein belang van zo'n 3 procent.