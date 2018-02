Ageas gul met dividend

Ageas boekte vorig jaar een recordwinst en verrast zijn aandeelhouders met een dividend van 2,10 euro per aandeel.

Ageas legt het brutocashdividend over 2017 vast op 2,10 euro per aandeel, of 10 eurocent meer dan wat analisten gemiddeld verwacht hadden. Het dividend ligt daarmee even hoog als een jaar eerder, maar toen was er sprake van een buitengewoon dividend van 0, 40 euro uit de verkoop van de activiteiten in Hongkong.

2,10 dividend 2,10 euro per aandeel lijkt de maatstaf te worden voor het dividend de komende jaren.

Deze keer spreekt de verzekeraar van een 'gewoon' dividend, wat erop duidt dat 2,10 euro ook de maatstaf wordt voor de toekomstige jaren.

'Dit ligt 24 procent hoger dan het gewone dividend van 1,70 euro over 2016', beklemtoont CEO Bart De Smet in het persbericht.

Hogere nettowinst

De nettowinst over 2017 komt uit op 623 miljoen euro, of ruim 6 procent meer dan verwacht.

Bij Ageas is dat altijd de som van twee componenten: de pure verzekeringsresultaten en de 'algemene rekening', waar de erfenis van voorganger Fortis in geparkeerd wordt. Terwijl de algemene rekening zoals ongeveer verwacht 337 miljoen euro in het rood dook, verrasten de verzekeringsresultaten positief met een nettowinst van 960 miljoen euro, tegenover 721 miljoen euro een jaar eerder.

Dit zijn de beste operationele resultaten uit onze geschiedenis. Bart De Smet CEO

Historisch record

'De beste operationele resultaten uit onze geschiedenis', juicht De Smet. De stijging heeft wel deels te maken met de eenmalige meerwaarde uit de verkoop van de Italiaanse activiteiten (Cargeas). Maar ook als je daar geen rekening mee houdt, stegen de verzekeringsresultaten naar een record. In tegenstelling tot wat sommige analisten verwacht hadden, linkt Ageas een deel van zijn dividend niet aan de eenmalige Italiaanse bonus (87 miljoen euro meerwaarde).

Volgens Ageas presteerden alle divisies goed. Dankzij recordprestaties in schadeverzekeringen genereerde de Belgische tak een nettowinst van 438 miljoen euro, of 12 procent meer dan een jaar eerder. Ageas bezit driekwart van marktleider AG Insurance. De winstgroei in schadeverzekeringen schrijft Ageas deels toe aan 'de gunstige weersomstandigheden gedurende het hele jaar', die de schadelasten beperkten.