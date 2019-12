Ageas haalt 750 miljoen euro op

Verzekeringsconcern Ageas heeft dinsdag met succes achtergestelde schuldeffecten uitgegeven voor een bedrag van 750 miljoen euro. Dat meldt de groep na de sluiting van de beurs in een persbericht. 'De uitgifte kende een ruime belangstelling en werd meer dan vijf keer overingeschreven', aldus Ageas.

Voluit gaat het om 'Perpetual Subordinated Fixed Rate Resettable Temporary Write-Down Restricted Tier 1 Notes'. Die zullen worden uitgegeven in coupures van 200.000 euro met een vaste couponrente van 3,875 procent, jaarlijks betaalbaar met reset in juni 2030 en daarna om de 5 jaar.

De effecten hebben geen geplande vervaldatum en kunnen, behalve in bepaalde beperkte omstandigheden, niet worden terugbetaald door Ageas vóór de periode van zes maanden voorafgaand aan juni 2030.

Modernisering

CEO Bart De Smet van Ageas had het dinsdagochtend over een modernisering van de kapitaalstructuur van Ageas, een nieuwe belangrijke stap in de verbetering van de financiële flexibiliteit en een 'unieke kans' voor de FRESH-bezitters om uit te stappen uit een laag renderend instrument uit het verleden.