Ageas heeft nieuwe Fortis-zaak aan zijn been

Ageas mag dan wel het gros van het puin uit zijn Fortis-verleden hebben geruimd, de verzekeraar kan nog steeds geen definitief punt zetten achter de historie. Een nieuwe rechtszaak in Nederland zet dat nog eens in de verf.

Eind januari blijkt een Nederlandse inviduele investeerder een juridische procedure te zijn gestart tegen Ageas , leert het jaarverslag van de beursgenoteerde verzekeraar. De belegger in kwestie eist voor de rechtbank van Utrecht een vergoeding voor de schade die hij of zij zou hebben geleden tijdens de Fortis-crisis in 2007 en 2008.

Over de identiteit van de belegger, en over de omvang van de claim, geeft Ageas geen verdere informatie. De zaak zou begin maart zijn ingeleid voor de rechtbank van Utrecht, blijkt uit het jaarverslag.

Afgelopen zomer was de Nederlandse beleggersonderneming Cebulon al een gelijkaardige procedure tegen Ageas begonnen rond misleidende communicatie in de Fortis-periode. De eerste inleidende zitting vond begin september plaats in Utrecht. Enkele maanden voordien had Ageas wel al een schikking getroffen in een belangrijke zaak die de Nederlandse advocaat Hendrik Jan Bos namens vijf aandeelhouders was gestart tegen de verzekeraar.

Pagina omgedraaid

In België bereikte Ageas vorig jaar nog een schikking met de Brusselse advocaat Mischaël Modrikamen, die een juridische procedure tegen de verzekeraar en enkele voormalige Fortis-bestuurders was gestart. De belangrijkste nog lopende Fortis-zaak tegen Ageas is die van Patrinvest, de vennootschap van AB InBev-miljardair Alexandre Van Damme. Die zaak ligt sinds 2016 voor bij het Brusselse Hof van Beroep. Wanneer die zich daarover uitspreekt is nog niet bekend.

Ageas draaide de grootste pagina uit zijn pijnlijke Fortis-verleden al in 2016 om, toen het een enorme schikking van 1,3 miljard bereikte met 290.000 gedupeerde beleggers. Eind december hadden 275.000 gedupeerden al een compensatie uitgekeerd gekregen, samen goed voor net geen 1,1 miljard euro. Wellicht ontvangen die eerste aanmelders nog een tweede schijf.