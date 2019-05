Ageas houdt winst op peil

De magere winst van de Belgische tak is toe te schrijven aan de impact van de stormen dit voorjaar. Die kostten de verzekeraar 18 miljoen euro.

Beurs

In Azië kon Ageas profiteren van het beursherstel in het eerste kwartaal. Eind vorig jaar moest Ageas door de daling van de beurzen heel wat minwaarden op aandelenbeleggingen slikken. De verzekeraar neemt verliezen in de boeken als een aandeel 25 procent daalt of als het een jaar lang onder de aankoopwaarde noteert.

Door de daling van de Chinese aandelenmarkten had Ageas forse tegenwind in het vierde kwartaal. Na het herstel van de beurzen werd dat rugwind omdat aandelen verkocht werden bij een koers die inmiddels was hersteld. In het eerste kwartaal leverde het beursherstel 'hogere meerwaarden van de Chinese aandelenmarkt op', luidt het persbericht.

Het eigen vermogen van de groep steeg van 9,4 miljard euro eind 2018 naar 10,2 miljard euro op het einde van het eerste kwartaal. Dat komt neer op 52,05 euro per aandeel.

CEO Bart De Smet zegt dat hij 'best tevreden is met die goede start van 2019'. Hij wijst erop dat bepaalde elementen die dit kwartaal op de winst hebben gewogen maar tijdelijk zijn. Het gaat dan om de invoering van een interne herverzekeraar en de lagere meerwaarden bij de Belgische vastgoedportefeuille.

'We zitten op schema om dit jaar ons doel van 800 tot 900 miljoen euro winst te halen', zegt De Smet.

Fidea

De Smet wil niet dieper ingaan op berichten dat Ageas geïnteresseerd was in de Belgische verzekeraar Fidea, die onlangs in handen kwam van Baloise, noch op de mediaberichten dat Ageas naar zijn Portugese sectorgenoot Tranquilidade en de Spaanse verzekeraar Caser kijkt.



'We bekijken elk jaar zo'n dertig tot veertig dossiers, het ene al wat dieper dan het andere', zegt De Smet. Hij herhaalt de focus van de groep voor overnames: 'Versterking van onze kernmarkten België en Portugal, en ook het Verenigd Koninkrijk, maar daar zetten we eerst in op een turnaround. En die is bezig.'



Daarnaast sluit de groep niet uit in een nieuw Europees land actief te worden. 'Landen als Frankrijk en Duitsland sluiten we uit omdat het daar moeilijk is een top 5-speler te worden met de cash die we ter beschikking hebben', zegt De Smet.

'In Spanje kunnen we misschien ooit een positie nemen.' In Azië, waar Ageas actief is in China, India en zeven kleinere landen, staat Indonesië al langer op het verlanglijstje, maar daar is het moeilijk om de juiste lokale partner te vinden, legt De Smet uit.

Hoge prijskaartjes

De Smet zegt dat Ageas zeer gedisciplineerd is qua overnames. 'De jongste overnames die we op de Belgische markt hebben gezien, hebben hoge prijskaartjes. In Europa wordt nu 20 tot 30 keer de winst betaald voor activiteiten met weinig groeimogelijkheden. Dat zijn multiples die eerder voor groeilanden van toepassing zijn. Het zou idioot zijn als wij dergelijke bedragen betalen voor activiteiten die we niet echt nodig hebben. Maar andere groepen hebben misschien andere criteria.'



Hij wijst erop dat AG Insurance in drie jaar tijd autonoom evenveel kan groeien als door de overname van een kleinere concurrent. 'En dan heb je geen problemen met integratie en kosten.'



Ageas had eind maart 1,5 miljard euro cash. Daarvan is 0,7 miljard euro gereserveerd voor de Fortis-schikking. Met de middelen die nog binnenkomen en het aangaan van extra schulden zou de groep iets meer dan 2 miljard euro kunnen mobiliseren voor overnames in de komende jaren.

De termijn waarin de gedupeerden van de val van Fortis zich kunnen aanmelden voor een schadevergoeding gaat ondertussen de laatste fase in. Ageas, de rechtsopvolger van Fortis, heeft sinds de zomer van vorig jaar al 266.000 claims ontvangen. 115.000 claimanten hebben al een eerste betaling van het schikkingsbedrag ontvangen en eind mei volgen er nog 43.000. In totaal werd al voor 455 miljoen euro vergoedingen uitgekeerd.



Vandaag houdt Ageas ook zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. De aandeelhouders kunnen onder meer stemmen op een dividend van 2,20 euro per aandeel.