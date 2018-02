Ageas installeert snelkassa voor Fortis-gedupeerden

De verzekeraar heeft een regeling uitgewerkt waarbij gedupeerde aandeelhouders minder lang moeten wachten op een deel van de Fortis-schikking. Maar dan moet de rechter in Amsterdam die schikking eerst goedkeuren.

Met een aangepaste schikking van liefst 1,3 miljard euro hoopt Ageas dit jaar eindelijk de grootste brok puin uit zijn pijnlijke Fortis-verleden te kunnen wegwerken. Eind vorig jaar al bereikte de verzekeraar een - heronderhandelde - deal met vier organisaties die gedupeerde Fortis-aandeelhouders vertegenwoordigen - Deminor, de Nederlandse beleggersvereniging VEB en de claimorganisaties FortisEffect en Sicaf. Nadien sloten ook andere partijen, vertegenwoordigd door de advocaten Laurent Arnauts en Geert Lenssens, zich aan bij de schikking, de grootste ooit in Europa.

Voor Ageas deze pagina definitief kan omslaan, moet het Amsterdamse hof van beroep de schikking wel nog goedkeuren. Volgende maand, op 16 en 27 maart, organiseert het hof twee hoorzittingen over het dossier. Wanneer de definitieve uitspraak volgt, staat niet vast.

Uitspraak voor de zomer

De Ageas-top verwacht dat het hof snel een beslissing zal nemen. ' Mogelijk is er eind april al een uitspraak, maar het zal zeker voor de zomer zijn' , meent Filip Coremans, hoofd risicobeheer bij Ageas.

Of de rechter instemt met de schikking, valt nog af te wachten. Maar ook als hij dat doet, betekent dat niet dat de gedupeerde Fortis-aandeelhouders meteen hun compensatie ontvangen. Alle betrokken partijen moeten eerst worden geïnformeerd, en daarna hebben de aandeelhouders enkele maanden de tijd om hun claims in te dienen. Ageas verwacht dat het pas eind 2019 kan beginnen met uitbetalen.

Garantie

Voor wie niet zo lang wil wachten, heeft Ageas nu een regeling uitgewerkt waarbij gedupeerde aandeelhouders sneller worden terugbetaald. Als ze via die snelkassa passeren, krijgen ze 70 procent van hun oorspronkelijke compensatie. Als de regeling bindend wordt verklaard, krijgen ze het resterende bedrag later uitbetaald.

'Ze hebben ook de garantie dat ze het volledige bedrag ontvangen waarop ze recht hebben,' zegt Coremans. Dat is niet onbelangrijk, want Ageas kan zich in principe nog uit de deal terugtrekken als na een zogenaamde 'opt-outperiode' zou blijken dat meer dan 5 procent van de betrokken beleggers zich niet aan de regeling wil houden.