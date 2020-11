Ageas is ‘beschikbaar' voor oplossing Integrale

AG Insurance, de Belgische dochter van verzekeringsgroep Ageas, zegt beschikbaar te zijn voor een oplossing voor de in moeilijkheden verkerende Luikse levensverzekeraar Integrale.

Drie weken geleden werd CEO Hans De Cuyper van de grootste Belgische verzekeraar AG Insurance gepromoveerd tot CEO van de beursgenoteerde moedergroep Ageas met activiteiten van Portugal tot Vietnam. Dezer dagen komt misschien een typisch Belgisch dossier op zijn bord: dat van de Luikse verzekeraar Integrale, een al maanden sukkelende dochter van de omstreden intercommunale groep Nethys/Publifin. Toen Integrale enkele maanden geleden via een officiële procedure een partner zocht, heeft AG Insurance ‘gekeken maar geen bod gedaan’, zegt De Cuyper.

Nu is de situatie bij Integrale nijpend: de Nationale Bank stelde deze week een speciale commissaris aan, een procedure die kan leiden tot de verkoop of de liquidatie van de verzekeraar die in geldnood zit. ‘Het is belangrijk dat er een oplossing komt voor alle aangeslotenen van pensioenplannen. Dat is een domein waar AG Insurance veel ervaring in heeft. We zijn beschikbaar om mee rond de tafel te zitten’, zeg De Cuyper in de marge van de voorstelling van de kwartaalcijfers.

De eerste weken als CEO waren niet evident in coronatijden. ‘De performantie en de continuïteit van de activiteiten zijn top en de motivatie van de medewerkers is goed’, vindt De Cuyper. Maar hij zou graag ook meer op het terrein gaan om medewerkers en partners in de vele buitenlandse joint venture te kunnen zien. De Cuyper kent nog heel wat partners in Azië van toen hij zelf in Hongkong en Maleisië werkte. ‘Maar toen was de groep nog niet actief in Vietnam en de Filipijnen. Ik wil de partners daar graag bezoeken. Strategische zaken kun je moeilijk per teleconferentie beslissen. Je moet elkaar in de ogen kunnen kijken’.

Managementwissel

De wissel aan de top bij Ageas, waarbij de vorige CEO Bart De Smet opschoof naar de voorzittersstoel, werd gezien als een evolutie in plaats van een revolutie. Toch voerde De Cuyper al een managementwissel door: operationeel directeur Antonio Cana krijgt de eindverantwoordelijkheid voor Europa en directeur ontwikkeling Filip Coremans wordt verantwoordelijk voor Azië.

Onze prestaties in Azië zijn zeer sterk, maar dat is bij investeerders nog te weinig bekend. Hans De Cuyper CEO Ageas

‘Het is belangrijk dat er naast de regiodirectie in Hongkong ook vanuit Brussel iemand expliciet naar Azië kijkt’, vindt De Cuyper. Het past ook in een plan om het beleggersverhaal van Ageas in Azië beter in de verf te zetten. ‘Onze prestaties in Azië zijn zeer sterk, maar dat is bij investeerders nog te weinig bekend.’

Azië leverde dit jaar nog net iets meer winst op dan België. Al leek de Aziatische divisie op het eerste zicht wat glans te hebben verloren: de winst zakte met 63 procent tot 41,2 miljoen euro en presteerde onder de verwachtingen. Dat heeft onder andere te maken met het slikken van minwaarden op de beleggingsportefeuille door koersdalingen van Chinese bankaandelen in portefeuille. Maar de onderliggende cijfers zijn goed, benadrukt De Cuyper. De premie-inkomsten van levensverzekeringen stegen met 13 procent in lokale munt.

Fortis

De Cuyper hoopt midden volgend jaar de schikking rond Ageas-voorganger Fortis te kunnen afronden. Er is al 943 miljoen euro aan schadevergoeding betaald. 'Dit jaar zullen er nog een aantal een voorschot krijgen.' Voor het saldo en de eindafrekening is het wachten tot volgend jaar. Er zijn nog enkele complexe dossiers die bekeken moeten worden.