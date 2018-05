Ageas kan 200 miljoen vangen in India

De verkoop van IDBI Federal Life Insurance zit in de laatste rechte lijn. Ageas bezit 26 procent van de Indiase levensverzekeraar.

Ageas (toen nog Fortis) richtte IDBI Federal Life Insurance in 2006 samen met Federal Bank en IDBI Bank op. Het opzet: een volledig pakket levensverzekerings- en langlopende spaarproducten verkopen. Ageas bezit 26 procent van de joint venture, Federal Bank ook.

IDBI Bank bezit de 48 andere procent, maar wil van de aandelen af. Samen met haar twee partners mandateerde ze eind vorig jaar de zakenbank JP Morgan om een koper te vinden.

Een negental partijen diende biedingen in. Het proces zit in de laatste rechte lijn en er blijven slechts twee à drie kandidaten over, zegt de Indiase zakenkrant The Economic Times. Het gaat om de lokale verzekeraars Birla, Max Life Insurance en Exide Life.

Volgens de zakenkrant is er sprake van biedingen van meer dan 60 miljard roepie (748 miljoen euro). Dat zou het belang van Ageas op meer dan 195 miljoen euro waarderen. Of de Belgische verzekeraar bij een exit van zijn twee partners ook uitstapt, is (nog) niet duidelijk.