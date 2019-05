'Ageas kandidaat-overnemer Spaanse verzekeraar Caser'

Ageas heeft zich bij het rijtje kandidaat-overnemers gevoegd van de Spaanse verzekeraar Caser. Dat meldt de Spaanse krant Cinco Días.

Caser, de Spaanse verzekeringsmaatschappij die historisch gelinkt is aan een aantal lokale spaarbanken, staat in de etalage. Tot nu toe hebben zich zeven kandidaten gemeld voor een meerderheidsbelang in het bedrijf dat actief is met een breed gamma aan schadeverzekeringen en levensverzekeringen.

De Belgische verzekeraar Ageas is de laatste naam die circuleert in het overnamedossier, schrijf de Spaanse zakenkrant Cinco Días. Bij Ageas wil men geen commentaar geven. 'We reageren niet op marktgeruchten', zegt woordvoerder Michaël Vandenbergen.

De andere kandidaten zijn de verzekeraars Mapfre (Spanje), Cóvea (Frankrijk), Helvetia (Zwitserland) en NN (Nederland). Er zouden ook twee financiële fondsen in de running zijn: Anacap en Cinven.

Terwijl de Spaanse verzekeraar Mapfre het meeste synergiën zou kunnen halen uit de overname van Caser, heeft het Franse Cóvea een sleutelpositie. Die is met een belang van 20 procent de grootste aandeelhouder van Caser en heeft een voorkooprecht. De directie van Cóvea beslist binnen enkele weken over een eventuele verhoging van de participatie.

1 miljard euro

Helvetia zou de eerste partij zijn die een concreet bod op tafel heeft gelegd. Die zou een indicatief bod van meer dan 1 miljard euro hebben ingediend.

Caser Seguros, met hoofdzetel in Barcelona, was in 2018 goed voor premie-inkomsten van 1,5 miljard euro en een winst van 87 miljoen euro.Het bedrijf is marktleider in ziekteverzekeringen en bezit zelf vier ziekenhuizen.

Spanje

Voor Ageas zou Spanje een nieuwe markt zijn. 'We kijken overal naar interessante dossiers', zegt Vandenbergen.

De verzekeraar is in Europa actief in ons land, het VK, Portugal, Frankrijk en Turkije. Wel liet CEO Bart De Smet eerder verstaan dat hij uitkijkt naar overnames in de drie Europese thuislanden: België, het VK en Portugal. In ons land keek Ageas naar Fidea en in Portugal wordt Ageas genoemd als kandidaat-koper voor Tranquilidade.

Fusie

De overnamegeruchten rond Caser ontstonden na de fusieplannen tussen de Spaanse spaarbanken Liberbank en Unicaja. Die hebben samen een belang van 22 procent, maar zouden na hun fusie willen afbouwen tot net onder de 10 procent. Sindsdien dienen zich geïnteresseerden aan voor dat belang en een grotere participatie in Caser.

Andere aandeelhouders zijn de banken Bankia (15 procent), Ibercaja (14 procent), CaixaBank (11,5 procent) en Abanca (9,9 procent).