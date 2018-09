Ageas kijkt verder dan verzekeringen

Met de grootste brokken puin uit zijn pijnlijke Fortis-verleden weggewerkt, schaaft Ageas zijn strategie voor de komende jaren bij. ‘Als we bij onze klanten een woweffect willen creëren, moeten we verder kijken dan louter verzekeren.’

Gaat de grootste verzekeraar van het land er straks mee toe bijdragen dat bejaarden langer zelfstandig thuis kunnen wonen? Ageas, de moeder boven de Belgische verzekeringsreus AG Insurance, heeft met dat doel voor ogen de voorbije maanden het project Be Home uitgewerkt. ‘We zitten nog in een proeffase, maar het is de bedoeling dat mensen minder snel naar een rusthuis hoeven door extra bijstand en begeleiding te verlenen’, zei Bart De Smet, de topman van Ageas, gisteren op een beleggersdag in Londen.

De Smet was samen met de top van Ageas naar Londen afgezakt om de nieuwe strategie voor de komende drie jaar voor te stellen. Naar die update werd al een tijdje uitgekeken. Voor het eerst kan Ageas op langere termijn vooruitblikken zonder rekening te moeten houden met de fall-out van de Fortis-crisis. Afgelopen zomer gaf de rechter in Amsterdam eindelijk zijn fiat voor de recordschikking die Ageas had getroffen met gedupeerde Fortis-aandeelhouders. Daarmee lijkt het meeste puin uit het pijnlijke verleden van de verzekeringsreus weggewerkt.

Kleinschalig

Tegelijk is Ageas sinds deze zomer verlost van een ander hoofdpijndossier. De bankgroep BNP Paribas Fortis besloot haar belang van 25 procent in AG Insurance vooralsnog te behouden. Daardoor loopt Ageas niet langer het risico extra geld te moeten ophalen om dat belang op te kopen.

Waarom praat De Smet op zo’n langverwachte Investor Day dan tegen analisten over veeleer kleinschalige projecten als Be Home? ‘Omdat we de komende jaren nog verder willen gaan dan onze traditionele verzekeringsactiviteiten’, luidt zijn antwoord. ‘We merken dat klanten een steeds omvattender service van ons verwachten dan enkel het uitbetalen van schadeclaims. Ze rekenen er ook op dat je hen helpt om die schade te herstellen, of dat je meer informatie geeft over hoe je ongelukken kan voorkomen.’

KORT De beursgenoteerde verzekeringsholding Ageas, de moeder van het Belgische AG Insurance, heeft gisteren in Londen haar strategisch plan voor de komende drie jaar voorgesteld. Financieel wordt er niet getornd aan de succesformule. De groep wil de komende drie jaar minstens 50 procent van haar winst uitkeren als dividend en wil jaarlijks tot 150 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen om de koers te stutten. Dat inkoopprogramma kan wel opgeschort worden als zich overnamekansen voordoen. Strategisch wil de groep meer inzetten op extra diensten om klanten beter aan zich te binden. Dat kan door partnerships en allianties met externe partijen.

Om beter op die trend in te spelen wil Ageas de komende jaren meer samenwerken met partners in minder voor de hand liggende sectoren. ‘In het VK werken we al samen met een IT-bedrijf dat zich toelegt op artificiële intelligentie om sneller dossiers in autoschade af te wikkelen. Met dat soort diensten hopen we een woweffect te creëren om de klant aan boord te houden. Dat is hoe dan ook een makkelijker opdracht dan nieuwe klanten te zoeken.’

Al rekent De Smet ook op een woweffect bij beleggers als ze het trackrecord van Ageas in de voorbije tien jaar zien. Sinds 2009 heeft het aandeel hen een totaalrendement van 29 procent per jaar opgeleverd en is 2,9 miljard euro uitgekeerd aan dividenden en de inkoop van eigen aandelen.

Aan die formule wil Ageas de komende jaren niet te veel morrelen. De groep beloofde haar aandeelhouders gisteren dat ze de volgende drie jaar minstens 50 procent van haar nettowinst uitkeert als dividend. Het grootste verschil met vroeger is dat dat dividend niet langer berekend wordt op de inkomsten van de verzekeringstak, maar op die van het hele bedrijf. Ageas verwacht dat die winst per aandeel tot 2021 jaarlijks met 5 tot 7 procent groeit.

Tegelijk kondigde Ageas aan dat het jaarlijks voor 150 miljoen euro eigen aandelen zal inkopen om de koers van het aandeel te stutten. Dat programma kan wel ‘on hold’ worden gezet als zich een grote overnamekans voordoet. Met een oorlogskas van net geen 2 miljard euro heeft de verzekeringsreus daar de middelen voor.

Ethias

Klanten aan boord houden met ruimere, nieuwe diensten, is hoe dan ook makkelijker dan nieuwe klanten te zoeken. Bart DE Smet CEO Ageas

Ageas lijkt meteen de ambitie te hebben om zich buiten de markten te begeven waar het nu al aanwezig is: Azië en Europa, met België, het VK en Portugal als thuismarkten. Of de groep dan niet geïnteresseerd is in haar Nederlandse sectorgenoot Vivat, wilde een analist weten. ‘Het is bijzonder waarschijnlijk dat eender welke deal in Nederland aan onze investeringscriteria zal beantwoorden’, klonk het beslist.