Ageas koopt opnieuw eigen aandelen in

Door de late lentestormen en de zwakke Chinese beurzen daalde Ageas' verzekeringswinst met een vijfde in het tweede kwartaal. De groep voelt zich wel sterk genoeg om opnieuw voor 200 miljoen euro eigen aandelen in te kopen.

Ageas , de beursgenoteerde verzekeringsholding boven onder andere AG Insurance, deed het op commercieel vlak wel goed tussen begin april en eind juni. De premie-inkomsten, zeg maar de omzet van de groep, gingen in die periode met 6 procent de hoogte in, grotendeels dankzij de sterkere prestatie van de tak levensverzekeringen in België en Azië.

Maar door de schadeclaims als gevolg van de stormen die in mei en juni ons land troffen en door een waardeverminderingen op de aandelenportefeuille als gevolg van de turbulentie op de Chinese aandelenmarkten, daalde de nettowinst uit de verzekeringstak in het tweede kwartaal met 21 procent naar 176 miljoen euro. Dat is een pak minder dan de 206 miljoen euro waar analisten gemiddeld op hadden gerekend. Over de eerste zes maanden van het jaar ging de winst wel nog met 7 procent omhoog naar 475,4 miljoen euro.