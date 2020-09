'Ageas opdelen? Dat gaat niet zoals knippen in de kleuterklas'

Bart De Smet, de ontslagnemende topman van de verzekeraar Ageas, heeft BE Group wandelen gestuurd vanwege zijn 'niet-realistisch' overnamebod. Wat als die kandidaat-overnemer opnieuw aanklopt bij zijn opvolger? 'Ik zal net hetzelfde zeggen', garandeert Hans De Cuyper.

Sinds de laatste dagen van augustus is Ageas niet uit het nieuws weg te branden. Eerst was er de managementwissel: voorzitter Jozef De Mey vertrekt iets vroeger dan gepland, waardoor een opvolgingscarrousel in werking treedt. CEO Bart De Smet schuift door naar de voorzittersstoel en Hans De Cuyper, de topman van het Belgische kroonjuweel AG Insurance, wordt zijn opvolger.

Rustig uitbollen zit er voor De Smet niet in: er kwam een grote investering in een Chinese herverzekeraar en verlossend nieuws over het Fortis-verleden. En plots ook nieuws over een bod van de schimmige BE Group dat door het bestuur van Ageas werd afgewezen.

De Smet en De Cuyper willen daar in een interview geen commentaar over kwijt. We hebben een niet-bindend bod gekregen en na een serieuze analyse beslist dat het geen realistisch bod is’, zegt De Smet.

Waarom is het niet realistisch? Wie zit achter Be Group? Welke plannen hebben ze op tafel gelegd? De vele vragen leverden altijd hetzelfde antwoord op: ‘Het bod werd beschouwd als niet-realistisch’. En wat als ze later bij De Cuyper aankloppen? ‘Dan zal ik hetzelfde zeggen’, zegt hij meteen.

Het toont aan dat De Cuyper niet meteen zal breken met het tijdperk-De Smet. ‘We gaan niet alles omgooien, maar er zal wel wat finetuning en een versnelling zijn’, zegt de toekomstige CEO. De Smet: 'Ik kan je op briefje geven dat er over drie jaar veel veranderd zal zijn in de groep. Niet de cultuur, de spirit of het doel, wel de activiteiten.'

Het aandeelhouderschap is erg versnipperd. Is dat een probleem dat aangepakt moet worden?

We hebben ons lot in eigen handen. Als we goede cijfers kunnen voorleggen, zal de beurskoers wel volgen. Hans De Cuyper CEO AG Insurance

Hans De Cuyper: ‘Onze aandeelhoudersbasis is erg gediversifieerd en zo hebben we ons lot in eigen handen. We moeten waken over performantie, continuïteit en groei. Als we goede cijfers kunnen voorleggen, zal de beurskoers wel volgen. Ik denk dat de aandeelhouders tevreden zijn met het parcours dat we gereden hebben.’

Bart De Smet: ‘Sinds de doorstart in 2009 hebben we groei gecombineerd met dividend. We gaven al 6 miljard euro terug aan de aandeelhouders en via de schikking 1,3 miljard euro aan voormalige Fortis-aandeelhouders. De totale aandeelhoudersreturn is 577 procent of bijna 18 procent per jaar.'

‘Er is zoveel geld dat iedereen overgenomen kan worden. Je kunt alleen onafhankelijk blijven door goed te presteren. Dan zien kandidaat-overnemers dat er niet veel extra meer uit te halen is.’

Wat als een overnemer een opknipscenario voorlegt?

Onze joint ventures maken een overname niet evident. Maar de mogelijkheid is natuurlijk nooit 0 procent. Bart De Smet CEO Ageas

De Smet: ‘Dat gaat niet zoals op de kleuterschool waar je kinderen een schaar geeft en wat laat knippen. We hebben een portefeuille met veel joint ventures die gebouwd zijn op vertrouwen en lange persoonlijke relaties. Die zitten ook juridisch sterk in elkaar met een 'change of control'-clausule, waardoor de partner kan vertrekken. Dat maakt een overname niet evident. Maar de mogelijkheid is natuurlijk nooit 0 procent.’

De Cuyper: ‘In veel landen hebben we ook een grote sociale rol. In België verzorgt AG Insurance een derde van de aanvullende pensioenen. Als er partijen opduiken, moeten we toch kijken naar het belang van die klanten en van alle Belgen.’

De regulatoren vroegen banken en verzekeraars dit jaar geen dividenden uit te keren. Maar Ageas stelt in oktober wel een dividend voor.

We zijn sterk genoeg en dan moeten we onze belofte om een dividend te betalen nakomen. Bart De Smet CEO Ageas

De Smet: ‘We hebben bij de Nationale Bank onze beslissing gemotiveerd en daar is geen verdere reactie op gekomen. We hebben een sterke solvabiliteit en een goede cashpositie, we hebben de nodige stresstests gedaan en zijn operationeel goed door de crisis gekomen. We zijn sterk genoeg en dan moeten we de dividendbelofte van 2,65 euro per aandeel nakomen. 20 procent van onze aandeelhouders zijn retailbeleggers, dat zijn veel Belgen die rekenen op ons dividend om hun pensioen aan te vullen.’

De Smet haalt een blad boven met namen van Europese verzekeraars. ‘Kijk, in de linkerkolom staan tientallen bedrijven die in de lente een dividend hebben uitgekeerd. Rechts de bedrijven die het dividend hebben geschrapt. Wij staan in het midden. Uit respect voor de regulatoren hebben we de beslissing over het resterende dividend van 2,38 euro uitgesteld tot oktober.’

De Smet: ‘We begrijpen dat toezichthouders voorzichtig zijn. Banken riskeren grote kredietverliezen te lijden en moeten sterk zijn om nieuwe leningen te geven. Ook sommige verzekeraars hebben het moeilijker door de specifieke omstandigheden.’

De Cuyper: ‘De problemen zitten vooral in kredietverzekering, bedrijfsonderbreking of reisverzekeringen, activiteiten die Ageas nauwelijks heeft. Onze autoverzekeringen doen het net goed. (wijst op de tabel) Het gaat ook om ons imago: we willen niet in de rechterkolom zitten.'

‘Met de Solvency 2- regels is net een systeem uitgewerkt om kapitaal en risico van een verzekeraar individueel te evalueren. Het zou toch een gemiste kans zijn mocht er nu niet naar die ratio’s worden gekeken en dat iedereen op dezelfde manier behandeld wordt. Dan geef je toch het signaal dat een goede kapitalisatie niet uitmaakt. Dividenduitkeringen zijn cruciaal voor verzekeraars, ze maken ons aantrekkelijk voor investeerders.'

Komt er een premieverlaging bij autoverzekeringen omdat er door corona minder schade was?

Tijdens de lockdown waren er minder ongevallen. Maar eind juni was het coronaeffect al weg: het aantal zware schadegevallen zat op hetzelfde niveau als vorig jaar. Hans De Cuyper CEO AG Insurance

De Cuyper: Tijdens de lockdown was er minder verkeer en gebeurden er minder ongevallen. Maar toen mensen in juni weer op de baan gingen, kreeg je een gevaarlijke cocktail van meer auto's, hogere snelheid en minder wegervaring. Eind juni was het coronaeffect al weg: het aantal zware schadegevallen zat op hetzelfde niveau als vorig jaar.’