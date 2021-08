Ageas overboden door HSBC in Singapore

Ageas is via de joint venture Etiqa al beperkt aanwezig in Singpore.

De Britse bankreus HSBC koopt de verzekeringsactiviteiten van AXA in Singapore. Een joint venture van Ageas was ook in de running.

De Franse verzekeringsgroep AXA heeft opnieuw een deel van zijn Aziatische activiteiten afgebouwd. Twee maanden nadat de Maleisische activiteiten de deur uitgegaan zijn, is er een akkoord over de verkoop van AXA Insurance Pte, de Singaporese tak met ruim 1 miljoen klanten. De Franse groep besliste zich terug te trekken uit regio's waar het schaalgrootte mist, en huwelijkte in ons land de bankdochter uit aan Crelan.

HSBC koopt AXA Singapore voor 575 miljoen dollar (487 miljoen euro) in cash. De prijs ligt lager dan eerder verwacht en de Franse groep meldt dat de transactie een negatieve impact van ongeveer 160 miljoen euro op de cijfers van dit jaar heeft. HSBC ziet brood in de Singaporese activiteiten omdat het in die markt erg klein is. De bankreus wil 3,5 miljard euro investeren in vermogensbeheer, bankieren en verzekeren.

Shortlist

Sinds AXA zijn Singaporese activiteiten in de etalage zette, viel ook de naam Ageas als geïnteresseerde partij. De Ageas-joint venture Etiqa schopte het volgens het persagentschap Bloomberg tot de shortlist, net als een niet nader genoemde Chinese partij. Ageas heeft nooit commentaar gegeven op die 'marktgeruchten', maar gaf regelmatig wel te kennen dat het openstond voor opportuniteiten om zich op bestaande markten te versterken.