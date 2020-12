Ageas pompt 56 miljoen in Indiase joint venture

Verzekeraar Ageas heeft zijn belang in de Indiase levensverzekeraar IFLIC opgetrokken tot 49 procent en is er nu de grootste aandeelhouder.

De Belgische verzekeringsgroep onderhandelde dit jaar om zijn belang in IDBI Federal Life Insurance Co mpany (IFLIC) op te trekken van 26 procent naar 49 procent. Ageas meldt nu dat alle wettelijke goedkeuringen zijn verkregen en dat de transactie is afgerond.

Ageas betaalt 5,1 miljard roepie (56,4 miljoen euro) voor een bijkomende belang van 23 procent in de levensverzekeraar. Ageas heeft nu 49 procent, het hoogst mogelijke belang voor een buitenlandse investeerder, en is nu de grootste aandeelhouder naast IDBI Bank en Federal Bank. De joint-venture wordt daarom omgedoopt tot Ageas Federal Life Insurance Company.

Ageas startte de joint venture in 2006 op, toen nog onder de juridische voorloper Fortis. Ageas en Federal Bank, de grootste bank van de deelstaat Kerala, controleerden elk 26 procent. De resterende 48 procent zat bij de partner van het eerste uur, IDBI Bank. Maar die zette zijn belang twee jaar geleden in de etalage, toen die onder controle kwam van de levensverzekeraar LIC of India. Federal Bank zou ook nog een bijkomende belang van 4 procent in de joint venture kopen van IDBI.

Azië

Ageas heeft zich naast grote activiteiten in België (AG Insurance), Portugal en het VK vooral op Azië gericht waar China een sterkhouder is. India werd de voorbije jaren een belangrijke groeipool. In 2018 betaalde de groep een stevige 186 miljoen euro voor een belang van 40 procent in auto- en ziekteverzekeraar RSGI. Daarmee kreeg Ageas in het land ook ook schadeverzekeringstak naast de levensverzekeringen van IFLIC.