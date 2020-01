Ageas rekent op meevaller van 306 miljoen na terugkoopactie

Boekhoudkundig

Nu geeft de groep in een update mee dat het bod een winst van 306 miljoen euro in het eerste kwartaal zal boeken nu de uitstaande schulden verder werden afgebouwd en de renteswaps die eraan vastgelinkt waren werden afgewikkeld. Ageas benadrukt wel dat dit een boekhoudkundige operatie is. Het gaat dus niet om 306 miljoen euro cash die in aanmerking kan komen om als extra dividend uitgekeerd te worden.