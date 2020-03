Ageas schikt in laatste Nederlandse Fortis-zaak

Na de implosie van Fortis was de Nederlandse miljonair Hendrik Kortekaas met zes andere Fortis-beleggers een procedure gestart tegen gewezen CEO Jean-Paul Votron, financieel directeur Gilbert Mittler, ex-voorzitter Maurice Lippens en Fortis dat intussen verveld is tot Ageas . Vier jaar terug bereikte Ageas al een historische schikking van 1,3 miljard euro met misnoegde Fortis-aandeelhouders, maar de zeven Nederlandse investeerders besloten toen hun procedure voort te zetten.

De zeven stellen dat Fortis en zijn kopstukken verkeerde informatie hadden verspreid in de aanloop naar de crisis bij de financiële reus in 2009. Al in februari 2012 kregen ze daar grotendeels gelijk in van de rechtbank van Utrecht. Die achtte Votron, Mittler en Ageas schuldig aan misleiding, terwijl Lippens de dans ontsprong. De gedupeerde beleggers claimden 1,5 miljoen euro, maar daar deed de rechter toen geen uitspraak over. De voormalige toplui en Ageas gingen in beroep. Maar begin februari werd duidelijk dat alle partijen om de tafel zaten om een schikking uit te werken.