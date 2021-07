Ageas schrapt banen in het VK

De Belgische groep voert een herstructurering door in het Verenigd Koninkrijk nu klanten hun verzekeringsproducten steeds vaker via digitale kanalen kopen.

De geplande reorganisatie treft vooral het kantoor in Bornemouth. Daar beschikt Ageas over een callcenter waarmee het woning- en autoverzekeringen verkoopt aan klanten.

Maar door corona kopen die klanten dat soort verzekeringen nu steeds vaker gewoon zelf via digitale kanalen. De callcenters worden steeds vaker enkel nog gecontacteerd voor meer complexe verzekeringsproducten, klinkt het.

Hoeveel van de 700 jobs zullen verdwijnen bij Ageas in Bornemouth, is nog niet bekend. Britse media hebben het over een honderdtal banen. Bij Ageas bevestigde een woordvoerder maandag dat de verzekeraar in het VK een consultatieronde is gestart over een herstructurering. Die ronde zal nog enkele weken duren, luidt het.

De callcenters in het VK worden steeds vaker enkel nog gecontacteerd voor meer complexe verzekeringsproducten. Woordvoerder Ageas

Ageas telt in het VK vijf vestigingen, waar in totaal 2.700 mensen aan de slag zijn. De Britse poot geldt al enkele jaren als een zorgenkind voor Ageas. De verzekeringsmarkt is er bijzonder concurrentieel, waardoor de prijzen er zwaar onder druk staan.

Om de winstgevendheid op te krikken voerde Ageas de voorbije jaren al meerdere herstructureringen door. In de herfst van vorig jaar zette de Belgische verzekeraar ook een punt achter de samenwerking met de Britse warenhuisgroep Tesco voor de verkoop van auto- en brandverzekeringen. Die joint venture, in 2019 nog goed voor bijna een vijfde van de winst in het Verenigd Koninkrijk, was elf jaar oud.