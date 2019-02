Ageas schudt oude Fortis-claim van zich af

Verzekeraar Ageas heeft voor het Brusselse hof van beroep de zaak gewonnen tegen beleggers die in 2007 Fortis-obligaties kochten en zich niet correct behandeld voelden bij de val van de bank in 2008.

Het Brusselse hof van beroep heeft vrijdag Ageas in het gelijk gesteld in een conflict met drie grote beleggers, die meenden dat ze recht hadden op een schadevergoeding van minstens 350 miljoen euro.

De zaak gaat terug naar 2007, toen Fortis het Nederlandse ABN Amro overnam. Om die overname te financieren, gaf het een complexe obligatielening van twee miljard euro uit. Het ging om 'Mandatory Convertible Securities', obligaties zonder onderpand met een coupon van 8,75 procent, die converteerbaar waren in Fortis-aandelen.

De investeerders in die MCS-obligaties zagen hun belegging echter verwateren toen Fortis in september 2008 slagzij maakte en de voormalige bank-verzekeraar werd opgesplitst. Een van de groepen die uit daaruit ontstond, is de Belgische verzekeraar Ageas.