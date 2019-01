Ageas snoeit opnieuw in het VK

Twee jaar na een grondige herstructurering in Schotland sluit de Belgische verzekeraar twee callcenters in Engeland. Bijna 400 jobs worden daardoor bedreigd.

Ageas bouwde in de loop der jaren in het VK een netwerk uit van vijf callcenters waar klanten verzekeringen konden kopen en claims konden afhandelen. Nu meer en meer klanten hun polissen digitaal afsluiten dringt een afslankingsoperatie zich echter op, klinkt het bij de verzekeraar.

Dinsdag kregen de 597 werknemers van Ageas' callcenters in Stoke-on-Trent en de havenplaats Port Solent te horen dat hun kantoren gesloten zullen worden. De vestiging in Stoke-on-Trent gaat dicht, een deel van het personeel in het callcenter in Port Solent wordt overgeplaatst naar het nabijgelegen Eastleigh. Daar heeft Ageas al een callcenter.

Als gevolg van die maatregel dreigen 388 jobs te worden geschrapt, al is dat nog geen definitief cijfer. De consultatieronde over de herstructurering is net gestart.

Digitale verkoop

Met de brexitchaos die het VK vandaag in zijn greep houdt, heeft de maatregel niets te maken, benadrukt een woordvoerder van Ageas. 'De brexit heeft geen impact op onze business in het VK, al voelen we wel de impact van de schommelingen van het Britse pond,' klinkt het.

'De hoofdreden waarom we naar minder callcenters in het VK gaan is het gedrag van onze consumenten, dat je overal ziet veranderen. Klanten kopen steeds minder producten via de telefoon, alles gebeurt nu digitaal. Daardoor is het aantal callcenters waarover we beschikten in het VK steeds minder te verantwoorden. We zijn ook al een jaar of twee bezig met het verder vereenvoudigen en efficiënter maken van onze activiteiten in het VK.'

Britse markt onder druk

Het Verenigd Koninkrijk is een bijzonder concurrentiële markt waar de prijzen sterk onder druk staan. Ruim twee jaar geleden schrapte Ageas al meer dan 500 jobs in een vestiging nabij Schotland en begin 2017 volgde nog een kleinere ontslagronde. Na die ingrepen is de Britse divisie volgens analisten wel weer aan de beterhand. De Britse tak van Ageas telde eind 2017 nog 3.500 vaste medwerkers en een netwerk van 2.500 makelaars. De groep staat er vooral sterk als autoverzekeraar.