Ageas stap verder in opkuis Fortis-puin

Ageas krijgt gelijk in de zaak van de voormalige houders van Mandatory Convertible Securities. De MSC of achtergestelde schulden die Fortis eind 2007 uitgaf en die drie jaar later werden omgezet in aandelen van de juridische opvolger Ageas. Ze waren goed voor 2 miljard euro.

Ageas verwelkomt de uitspraak. 'Het is een nieuwe positieve stap naar de oplossing van de juridische zaken uit het verleden, waardoor de groep zich verder kan concentreren op zijn verzekeringsactiviteiten', luidt het in een persbericht.

De eisers vroegen om de bekrachtiging van een beslissing genomen door de MCS obligatiehouders-vergadering om de vervaldatum van de MCS uit te stellen tot 7 december 2030. Zij vroegen daarom de omzetting van de MCS in aandelen van Ageas ongedaan te maken. Of als alternatief een provisionele schadevergoeding en de aanstelling van een expert om hun precieze schade vast te stelen.

In Nederland heeft Ageas in maart een schikking bereikt in de laatste Fortis-zaak. In ons land loopt wel nog een zaak. Patrinvest, de vennootschap van AB InBev-miljardair Alexandre Van Damme, ging in beroep tegen eerdere nederlagen.