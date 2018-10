Ageas stapt uit levensverzekeraar Cardif Lux Vie

Ageas verkoopt zijn belang van 33 procent in de Luxemburgse levensverzekeraar Cardif Lux Vie aan BNP Paribas. Dat levert een meerwaarde op van 39 miljoen euro.

BNP Paribas Cardif, Ageas en BGL BNP Paribas brachten in 2011 hun bestaande levensverzekeringsactiviteiten onder in de joint venture Cardif Lux Vie (CLV), die zich vooral bezighoudt met internationaal vermogensbeheer. Ageas kreeg een belang van 33 procent in CLV.