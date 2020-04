Ageas stelt dividend grotendeels uit

De verzekeraar gaat evenwel niet helemaal in op de vraag van de Nationale Bank op al zijn cash op zak te houden en stelt op korte termijn al een interimdividend van 0,27 euro per aandeel in het vooruitzicht.

Ageas blijft ook eigen aandelen inkopen, hoewel de toezichthouder dat liever anders ziet.

Bij de bekendmaking van zijn jaarcijfers in februari had Ageas , de groep boven de Belgische verzkeraar AG Insurance, nog aangekondigd dat het een een brutodividend van 2,65 euro per aandeel zou uitkeren. Daarmee zou in totaal de helft van de jaarwinst - ongeveer 490 miljoen euro - naar de aandeelhouders vloeien.

Maar de coronacrisis brengt daar verandering in. Zowel de Europese verzekeringswaakhond EIOPA als de Nationale Bank van België dringen er bij verzekeraars op aan dat ze de vinger op de knip houden zolang de crisis aanhoudt. Omdat vandaag niemand exact kan zeggen wat de economische impact van de pandemie op langere termijn zal zijn, is het beter over voldoende buffers te beschikken om eventuele nieuwe schokken op te vangen, is de redenering.

Nadat andere grote verzekeraars al gehoor hadden gegeven aan de oproep van de toezichthouders, laat nu ook Ageas weten dat het zijn dividendbeleid zal bijsturen. De groep blijft wel vast van plan om zijn aandeelhouders een brutodividend van 2,65 euro per aandeel uit te betalen. Maar die aandeelhouders zullen dat geld wellicht op een ander tijdstip ontvangen dan aanvankelijk was gepland.

Twee vergaderingen

Ageas zal op zijn algemene vergadering van 20 mei voorstellen om al een interimdividend van 0,27 euro per aandeel uit te keren. In oktober moet dan een nieuwe algemene vergadering volgen waar een ander tussentijds dividend van 2,38 euro per aandeel zal worden voorgesteld.

Ageas gaat dus maar deels in op de vraag van de Nationale Bank om zijn dividend op te schorten. Dat heeft een technische reden, zegt de verzekeraar in een persbericht. Een interimdividend van 0,27 euro per aandeel uitbetalen, is volgens Ageas noodzakelijk om te vermijden dat de aandeelhouders van achtergestelde schuldeffecten hun kapitaal niet verwaterd dreigen te zien.