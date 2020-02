Ageas strandt op zucht van 1 miljard euro nettowinst

Verzekeraar Ageas heeft vorig jaar 979 miljoen euro winst geboekt, een stijging met 21 procent. Maar met een zwakker vierde kwartaal blijft de groep onder de verwachtingen.

Ageas komt met zijn 'beste jaarresultaten ooit'. De verzekeringsreus die een decennium geleden ontstond uit de as van Fortis heeft bijna 1 miljard euro nettowinst geboekt en trekt zijn dividend met 20 procent op tot 2,65 euro per aandeel.

Maar de verzekeraar kan de hooggespannen verwachtingen net niet inlossen. Het jaar was nochtans goed begonnen: na drie ijzersterke kwartalen had Ageas al 877 miljoen euro nettowinst in de boeken. Daarmee was de jaardoelstelling van 800 tot 900 miljoen euro eind september al binnen. CEO Bart De Smet ging er dan ook vanuit dat er zonder grote onrust op de markten 1 miljard euro winst zou zijn over het volledige boekjaar. De gemiddelde analistenverwachting lag op 1,014 miljard euro nettowinst.

Brits

Dat werd echter niet gehaald. In het vierde kwartaal werd de winst van de Britse divisie gedecimeerd door hogere schadeclaims in de Britse autoverzekeringsmarkt en grote schadegevallen. In Continentaal Europa werd het resultaat gedrukt door de verkoop van de Luxemburgse levensverzekeringsactiviteiten eind 2018.

Daarnaast was er ook een negatieve impact van 106 miljoen euro van de RPN, een complexe erfenis gelinkt aan financiële instrumenten uit het Fortis-verleden die elk kwartaal nog de cijfers van Ageas kan komen verstoren. Op 30 september 2019 leverde die RPN nog een positieve bijdrage van 106 miljoen euro.

De Belgische en Aziatische divisies leverden wel een sterke winstbijdrage op.

Coronavirus

CEO Bart De Smet verwacht dat de 'directe impact van de verzekeringsclaims voor het coronavirus beperkt zal zijn'. Hij zegt wel dat de indirecte impact van de economische vertraging en de volatiliteit op de financiële markten de resultaten van de Aziatische divisie kunnen beïnvloeden.

Fortis-schikking