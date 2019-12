Ageas strijdt met Zwitser om Spaanse zege

De strijd om de Spaanse schadeverzekeraar Caser Seguros gaat de laatste fase in. Vorige week mochten een aantal geselecteerde kandidaten een bindend bod indienen. Volgens berichten in de Spaanse media zouden enkel nog de Belgische groep Ageas, de moeder van AG Insurance, en de Zwitserse rivaal Helvetia overblijven. Caser zou gewaardeerd worden op meer dan 1 miljard euro en mogelijk meer dan 1,2 miljard euro.

Het versnipperde aandeelhouderschap van Caser maakt het verkoopproces niet gemakkelijk. Het bedrijf is in handen van een tiental Spaanse banken die alle afstammen van de Spaanse spaarkassen, de caja’s. Een deel van die banken verdeelt via zijn kantoren de verzekeringen van Caser. Zij sturen aan op een partner die hen de komende jaren goede verzekeringsproducten kan aanbieden en willen aandeelhouder blijven. Daarom heeft Ageas, dat vertrouwd is met samenwerken met lokale partners en met distributie via banken, goede troeven.