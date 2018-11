Ageas vangt bot in verzet tegen communicatiefouten van Fortis

De financieeltoezichthouder FSMA legde de verzekeraar Ageas, het vroegere Fortis, en enkele voormalige toplui in 2013 een administratieve boete op omdat ze te laat of onjuist hadden gecommuniceerd in de periode van mei tot juni 2008. Daarmee hadden ze de beleggers in Fortis-aandelen op het verkeerde been gezet. Maar Ageas en enkele toplui gingen in beroep tegen die boete.