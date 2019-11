Ageas veegt laatste brokjes Fortis-puin op

De verzekeraar Ageas wil de schuldeffecten terugkopen die zijn voorganger Fortis begin jaren 2000 had uitgegeven. Als iedere belegger ingaat op het bod kan dat Ageas bijna 750 miljoen kosten.

Met een monsterschikking van 1,3 miljard euro om gedupeerde beleggers te vergoeden kon Ageas vorig jaar de belangrijkste pagina uit zijn pijnlijke Fortis-verleden omdraaien. Maar daarmee is de herinnering aan het ter ziele gegane Fortis niet helemaal weggewist.

Bijna twaalf jaar na de crisis zit Ageas nog altijd opgezadeld met een deel van de Fortis-erfenis. Zo worden de resultaten van de verzekeraar nog altijd elk kwartaal vertekend door effecten die gelinkt zijn aan schuldinstrumenten die Fortis destijds uitgaf om de Nederlandse bankgroep ABN AMRO over te nemen.

Grote beleggers

Ageas betaalt ook nog jaarlijks rente op de zogenaamde FRESH-effecten, die Fortis in 2002 had uitgegeven om zijn kapitaalpositie te verstevigen. Fortis bracht toen in totaal voor 1,25 miljard euro aan FRESHES op de markt. De kopers van die producten waren grote, institutionele partijen, geen kleine beleggers.