Ageas verstevigt oorlogskas met half miljard

De verzekeringsgroep haalt met de vingers in de neus 500 miljoen euro op door nieuwe schuldinstrumenten te verkopen aan grote beleggers.

Concreet gaf Ageas een type obligaties in schijven van 100.000 euro uit die beleggers de eerste tien jaar recht geven op een vaste jaarlijkse coupon van 3,25 procent. Daarna zullen de producten tot hun vervaldag in 2049 een driemaandelijkse variabele coupon opleveren. Al behoudt Ageas zich het recht voor om vanaf 2029 de schuldeffecten weer terug te kopen.

Beleggers toonden alvast bijzonder veel interesse: volgens Ageas was de vraag ruim 7 keer groter dan het aanbod.

Dankzij de nieuwe kapitaaloperatie vergroot Ageas dus met het grootste gemak zijn oorlogskas met 500 miljoen euro. Na aftrek van het geld dat Ageas opzij had gezet voor de Fortis-schikking die vorig jaar werd bereikt, had Ageas eind vorig jaar zo'n miljard euro aan cash ter beschikking. In een persbericht zegt Ageas dat het het verse geld zal aanwenden voor 'algemene bedrijfsdoelen', om de kapitaalstructuur te versterken en de solvabiliteit van de groep en haar dochterondernemingen te verstevigen.