Ageas verstevigt voetafdruk in Turkije

Ageas is al sinds 2011 actief in Turkije via de joint venture AKSigorta. Daar komt nu een belang in de levensverzekeraar AvivaSA bij.

Door 142 miljoen euro op tafel te leggen voor de vijfde grootste levensverzekeraar van Turkije doet Ageas zijn derde buitenlandse investering in een half jaar tijd.

Voor de nieuwe Turkse deal maakt Ageas gretig gebruik van de nieuwe golf van fusies en overnames die over de internationale verzekeringssector rolt. De Belgische groep neemt het belang van 40 procent over dat de Britse sectorgenoot Aviva aanhield in de Turkse beursgenoteerde levens- en pensioenverzekeraar AvivaSA.

Dat is de vijfde grootste levensverzekeringsmaatschappij van Turkije en de belangrijkste private aanbieder van van pensioenverzekeringen in Turkije. De groep telt meer dan 2 miljoen klanten en heeft een waarde van zo'n 401 miljoen euro op de beurs van Istanboel, meldt Ageas.

De Turkse verzekeringsgroep was vorig jaar goed voor een nettowinst van omgerekend 41 miljoen euro. Dat is 36 procent meer dan in het jaar voordien. De afgelopen vier jaar steeg de nettowinst jaarlijks met 34 procent, terwijl het rendement op het eigen vermogen gemiddeld 32 procent bedroeg.

Snel groeiende markt

Volgens Ageas zit er best nog wat rek op die groei. De Turkse markt voor levensverzekeringen groeide tussen 2014 en 2019 met 28 procent per jaar. Al blijft AvivaSA wel nog een kleine speler in het grote geheel van Ageas. Eind vorig jaar ontving AvivaSA bruto net geen 155 miljoen euro aan premie-inkomsten. De hele Ageas-groep ontving in 2019 bijna 36 miljard euro aan premie-inkomsten. Hoeveel die inkomsten over 2020 bedroegen, moet woensdag duidelijk worden als de groep haar jaarresultaten bekendmaakt.

Als de overname later dit jaar wordt afgerond, krijgt Ageas een oude bekende naast zich. AvivaSA is eveneens voor 40 procent in handen van de Turkse holding Sabanci, waarmee Ageas al tien jaar samenwerkt op de Turkse verzekeringsmarkt.

Sinds 2011 zitten Ageas en Sabanci samen in de schadeverzekeraar AKSigorta. Die speler is uitgegroeid tot de nummer vier op de Turkse markt voor schadeverzekeringen. De nieuwe deal moet die samenwerking verder uitbreiden, klinkt het.

Oude vrienden opzoeken

De Turkse overname is al de derde buitenlandse deal die Ageas het voorbije halfjaar sluit. Telkens zocht de verzekeraar oude vrienden op om zijn positie te kunnen verstevigen op een aantal snel groeiende markten in het buitenland.

Eind augustus betaalde Ageas 340 miljoen euro voor een belang van 25 procent in de herverzekeringsdochter van China Taiping Insurance, de levensverzekeraar waarmee al 20 jaar wordt samengewerkt. Op oudjaar legde Ageas 56 miljoen op tafel om zijn belang in de Indiase levensverzekeraar IFLIC op te trekken naar 49 procent. India geldt als een belangrijke groeipool. Ageas-voorzitter Bart De Smet heeft eerder al laten verstaan dat hij verwacht dat India even sterk groeit als China in de voorbije tien jaar.