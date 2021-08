Ageas verwacht 400 miljoen euro schade door overstromingen

Ageas is met het nieuwe inkoopprogramma niet aan zijn proefstuk toe - de verzekeraar shopt al sinds 2010 geregeld bij zichzelf. Maar toch was het voor beleggers een beetje nagelbijten of de groep ook nu een nieuw inkoopprogramma zou lanceren. Bij de bekendmaking van de nieuwe strategie voor de komende jaren in juni, liet topman Hans De Cuyper namelijk verstaan dat aandelen inkopen niet langer een vanzelfsprekendheid is: 'Het blijft een mogelijkheid, maar het is niet gegarandeerd'.