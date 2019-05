Ageas voor een tiende in Chinese handen

De Chinese groep Fosun heeft zijn belang in De Belgische verzekeringsgroep opgetrokken van 3 procent naar 5 procent. In totaal zit nu al 10 procent van Ageas in Chinese handen.

Uit een transparantiemelding blijkt dat de investeringsgroep Fosun in totaal 10 miljoen aandelen van Ageas bezit. Dat komt overeen met 5,06 procent van de stemrechten van Ageas. Bij de vorige transparantiemelding, in september 2017, had Fosun een belang van 3,01 procent gemeld.

In de melding staat dat het om een passieve overschrijding van de drempel van 5 procent gaat. Dat betekent dat Fosun zeer recent geen aandelen heeft bijgekocht, maar dat de hogere participatie te wijten is aan het inkopen en vernietigen van eigen aandelen door Ageas.

Fosun moet dus sinds september 2017 aandelen hebben bijgekocht tot net onder de meldingsdrempel van 5 procent. En die drempel is overschreven door de vermindering van het aantal uitstaande Ageas-aandelen. Wanneer en aan welke prijs valt niet te achterhalen. Vorig jaar doken geruchten op dat Fosun Ageas zou willen overnemen.

Fosun is een investeringsgroep bekend als eigenaar van Club Med. De Chinese investeerder kocht vorig jaar het International Gemological Institute (IGI), een internationale diamantorganisatie met hoofdzetel in Antwerpen. Fosun, dat gecontroleerd wordt door de Chinees Guo Guangchang, is ook eigenaar van de Portugese verzekeraar Fidelidade.

Ping An

Een andere Chinese groep, Ping An, bezit 5,17 procent van Ageas. Het belang van Ping An dateert van de Fortis-periode.

In totaal zijn de Chinese aandeelhouders nu goed voor 10,23 procent van Ageas.

Ageas werd niet specifiek op de hoogte gebracht van plannen van Fosun, zegt woordvoerder Michaël Vandenbergen. Hij wijst er op dat de interesse van Aziatische aandeelhouders niet verwonderlijk is, vermits een groot deel van de omzet van Ageas uit Azië komt. 'De meeste aandelen zitten in Angelsaksische handen: 33 procent komt uit het VK en 25 procent uit de VS.'