Ageas waarschuwt voor lagere jaarwinst

De coronacrisis woog in het eerste kwartaal al voor 89 miljoen euro op de resultaten en zal de verzekeraar ook de rest van het jaar zwaar parten spelen, zegt Ageas. . Dat Ageas alsnog uitpakt met een hogere nettowinst over de eerste drie maanden van het jaar, is enkel te danken aan een eenmalige meevaller.

Over de eerste drie maanden van het jaar leverden de verzekeringsactiviteiten van Ageas een nettowinst op van 113 miljoen euro. Dat is meer dan de 90 miljoen euro waar analisten gemiddeld op hadden gerekend. Maar het blijft minder dan de helft van de 258 miljoen euro die de verzekeraar in dezelfde periode vorig jaar boekte.

Corona-crash op de beurzen

Die terugval is in grote mate te wijten aan de ‘corona-crash’ op de financiële markten. Binnen de Belgische en Chinese levensverzekeringstak moest Ageas daardoor waardeverminderingen boeken op zijn aandelenportefeuille. Dat woog voor 89 miljoen euro op de resultaten. De stormen van begin dit jaar wogen dan weer voor 24 miljoen euro op de tak schadeverzekeringen.

Eenmalige meevaller

De nettowinst op groepsniveau, een cijfer waarin ook een hele reeks elementen worden opgenomen die eigenlijk niks met Ageas’ verzekeringsactiviteiten hebben te maken, bleek wel fors hoger uit te vallen. Ageas boekte hier een nettowinst van 452 miljoen euro, terwijl dat een jaar eerder nog 251 miljoen euro was. Die winstsprong is vooral te danken aan de terugkoopactie die Ageas eind vorig jaar organiseerde rond een pakket eeuwigdurende obligaties die de verzekeraar nog meezeulde uit haar Fortis-verleden. Die had een positieve impact van 310 miljoen euro op de cijfers.