Ageas wijst Belgisch overnamebod af

De Belgische verzekeraar Ageas bevestigt in een persbericht dat een groep Belgische investeerders een voorwaardelijk overnamebod heeft gedaan. Dat werd afgewezen omdat het als onrealistisch werd beschouwd.

Het financiële persagentschap Bloomberg meldde vrijdag dat een Belgische groep investeerders enkele weken geleden een poging heeft ondernomen om Ageas in te lijven.

De verzekeraar bevestigt nu dat de investeerders, verzameld in de groep BE Group, inderdaad een 'indicatief en zeer voorwaardelijk bod' hebben uitgebracht. Maar dat bod werd als onrealistisch beschouwd en daarom besliste de raad van bestuur er niet verder op in te gaan. Ageas wil geen verdere commentaar geven.