Ageas zet financiële turbo klaar

Nu de paperasserij rond de Fortis-schikking op gang komt, geeft erfopvolger Ageas aan hoe de toekomst eruit kan zien als die bladzijde omgedraaid is. De grotere financiële flexibiliteit biedt ruimte om schulden aan te gaan voor overnames of dividenden.

Het aandeel-Ageas springt donderdag meer dan 1,5 procent hoger in een eerste reactie op de investeerdersdag in Londen de avond ervoor.

In een opvallende slide lijkt de groep aan te geven dat ze binnenkort over meer financiële flexibiliteit zal beschikken, eenmaal de holding niet langer 'bezwaard' is met de erfenis van het Fortis-verleden. Lees: er ontstaan mogelijkheden om schulden aan te gaan om een turbo te zetten op de financiële vuurkracht.

Rating

De Fortis-last weegt nu nog zwaar op de kredietscore van de holding, die zich bij Standard & Poor's tevreden moet stellen met een BBB-rating. Zodra de Fortis-historie achter de rug is, kan de rating in één klap met drie niveaus stijgen naar A. Hoe hoger de rating, hoe goedkoper het is om bedrijfsobligaties uit te geven, omdat de kopers van die obligaties een lagere risicopremie zullen eisen.

De Fortis-schikking van 1,3 miljard euro is bestemd voor 150.000 tot 200.000 voormalige aandeelhouders die hun broek scheurden aan het gekapseisde Fortis, de voorloper van Ageas. In ruil zien ze af van juridische procedures. Een eerste tranche van 300 miljoen euro is al richting gedupeerden gestroomd.

Het wordt ook makkelijker om op groepsniveau schulden aan te gaan, omdat Ageas zich aan het omvormen is tot een volledig eengemaakte operationele groep. Dat maakt het duidelijker voor mogelijke obligatiekopers. Indirect schulden aangaan via het sterkste dochterbedrijf (AG Insurance), zoals in het verleden is gebeurd, wordt dan overbodig.

Oorlogskas

Eens de Fortis-operatie achter de rug is, kan het bevrijde Ageas schulden aangaan als hefboom voor een grote overname. De verzekeringsgroep beschikt - exclusief het geld dat ze voor de Fortis-schikking opzijzet - over ongeveer 900 miljoen euro beschikbare cash. Voeg daar de ruimte voor extra schulden aan toe en de oorlogskas loopt op tot een slordige 2 miljard euro.

Volgens KBC Securities kan Ageas via een deal tot 1,5 miljard euro een vierde Europese kernmarkt op het oog hebben (naast België, het VK en Portugal). CEO Bart De Smet sloot Nederland uit. 'En ik verwacht niet dat we grote spelers worden in Frankrijk of Duitsland', voegde hij daaraan toe.