Ageas zet punt achter belangrijke Britse joint venture

De verzekeraar Ageas zet na elf jaar een punt achter de samenwerking met de Britse warenhuisgroep Tesco voor de verkoop van auto- en brandverzekeringen in het Verenigd Koninkrijk. De joint venture van Ageas en Tesco was vorig jaar goed voor bijna een vijfde van de winst in het VK.

Ageas verkoopt zijn belang van 50,1 procent in Tesco Underwriting, zoals de joint venture heet, aan Tesco Bank. Die financiële tak van de Britse supermarktketen legt daar 114 miljoen euro voor op tafel en betaalt Ageas ook een lening van 23 miljoen euro terug.

De deal, die naar verwachting in de lente van volgend jaar wordt afgerond, kan een meerwaarde van 9 miljoen euro opleveren, laat Ageas in een persbericht weten.

Ageas maakt zich sterk dat het zich door de verkoop meer kan toeleggen op zijn kernactiviteiten in het VK. De groep wil ook meer inzetten op sterke partnerships in het makelaarskanaal en zijn directe verkoopkanaal versterken. Ageas werkte al sinds 2009 samen met Tesco en verlengde dat partnership in 2014 nog eens met zeven jaar.

Grootste Britse partner

De financiële impact van Ageas' koerswijziging is niet gering. De joint venture met Tesco leverde Ageas vorig jaar een nettowinst van 13 miljoen euro op. Dat is net iets minder dan een vijfde van de 68,7 miljoen euro die Ageas vorig jaar boekte in het VK. Ook voor premie-inkomsten is de Tesco-joint venture goed voor zowat een vijfde van alle inkomsten in het VK.

De Britse activiteiten van Ageas zijn al enkele jaren het zorgenkind van de verzekeraar. De Britse verzekeringsmarkt is bijzonder concurrentieel, waardoor de prijzen er meer onder druk staan. Ageas voerde de voorbije jaren al meermaals herstructureringen door om de winstgevendheid in het VK op te krikken.

Kernmarkt

Een woordvoerder van Ageas ontkent dat het einde van de Tesco-joint venture de voorbode is van een exit uit het VK. 'Het Verenigd Koninkrijk blijft een van onze kernmarkten en we zetten daar verder op in, onder meer door nauwer samen te werken met grotere makelaars.'