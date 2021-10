Agnelli's verkopen verzekeringstak PartnerRe aan Franse Covéa

John Elkann, de topman van Exor, is goed op weg om herverzekeraar PartnerRe voor 9 miljard dollar te verkopen aan het Franse Covéa.

De Italiaanse zakenfamilie Agnelli lijkt er eindelijk in te slagen de verzekeringstak PartnerRe van de hand te doen. Dat raakte donderdagavond bekend. Exor, het investeringsvehikel van de Agnelli's, sloot een protocolakkoord met de Franse verzekeraar Covéa.

'Exor en Covéa tekenen een protocolakkoord over de verkoop van PartnerRe aan Covéa voor een bedrag van 9 miljard dollar (7,7 miljard euro)', klonk het in een persbericht.

Bermuda

Aan de deal gaat een hele historie vooraf. Covéa had de Agnelli's begin 2020 benaderd omdat het interesse had in de op Bermuda gevestigde herverzekeraar. Na enkele weken onderhandelen sloten de twee partijen een principeakkoord: PartnerRe zou voor 9 miljard dollar van eigenaar veranderen.

Dit akkoord past perfect in de groei- en diversificatiestrategie van Covéa en toont aan dat we ons geografisch actieterrein willen vergroten. Thierry Derez Topman Covéa

Maar de coronapandemie gooide roet in het eten. Twee maanden na de eerste lockdown in Frankrijk zag Covéa af van de aankoop van de verzekeringstak van Exor. Als reden verwees het naar de 'onzekerheid in de verzekeringsmarkt als gevolg van de pandemie'.

Die voorzichtigheid bleek niet onterecht. PartnerRe zag zijn nettowinst halveren, van 858 miljoen euro in 2019 naar 415 miljoen euro een jaar later. 'Maar PartnerRe heeft vorig jaar bewezen dat zijn strategie en risicobeheer pertinent zijn en dat het bedrijf weerbaar is in onzekere omstandigheden zoals de pandemie', zei Thierry Derez, de topman van Covéa, donderdag.

Diversificatie

De Franse verzekeraar streeft ernaar een belangrijke speler te worden in de herverzekeringsmarkt. Met de overname van PartnerRe zet het die ambities kracht bij. 'Dit akkoord past perfect in de groei- en diversificatiestrategie van Covéa en toont aan dat we ons geografisch actieterrein willen vergroten', voegde Derez eraan toe.

Volgens het persbericht hopen de twee partijen het principeakkoord 'tegen eind dit jaar' in een definitieve verkoopovereenkomst om te zetten. Als alles volgens planning verloopt, ronden ze de hele operatie tegen midden 2022 af.