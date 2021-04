‘Alan moet superapp voor gezondheidszorg worden’

Dat verse geld moet onder andere dienen voor een grote sprong voorwaarts in België, zegt Cédric De Vleeschauwer, die de activiteiten van Alan in ons land leidt. ‘Momenteel focussen we op bedrijfsklanten’, zegt De Vleeschauwer. ‘Toen we vorige zomer van start gingen in België richtten we ons op starters en scale-ups. Nu mikken we op bedrijven met vijf tot vijfhonderd werknemers. Alan wil binnen twee jaar meer dan 1 miljoen klanten verzekeren. Daarvan moeten er minstens 100.000 uit België komen.’