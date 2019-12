Allianz gaat banen schrappen in België

De Duitse verzekeringsreus wil de komende drie jaar 75 jobs schrappen in ons land. Een opmerkelijke zet, want de vakbonden klagen al maanden steen en been over de hoge werkdruk bij het bedrijf.

De directie van Allianz Benelux, dat een duizendtal werknemers telt in ons land, kondigde deze week op een ondernemingsraad aan dat het banen moet schrappen om verder in de kosten te snijden. De komende drie jaar moeten 75 jobs verdwijnen.

‘Je kan natuurlijk niet zeggen dat het om een non-event gaat, maar een grote herstructurering is dit niet’, benadrukt Wilfried Neven, algemeen directeur bij Allianz Belgium. ‘Drie jaar geleden hebben we een gelijkaardig plan gelanceerd waarbij toen ook 75 banen werden geschrapt over drie jaar. We hebben nu aangekondigd dat er de komende drie jaar opnieuw 25 jobs per jaar verdwijnen. Dat zal gebeuren via natuurlijk verloop en ontslagen.’

Volgens Neven moet Allianz Benelux net als alle andere spelers de tering naar de nering zetten nu de lage rente, strengere regelgeving en de digitalisering het de verzekeringsbranche steeds moeilijker maken.

Acties tegen werkdruk

Maar de aankondiging van Allianz komt wel op een verrassend moment. Nog maar een week geleden voerden de bonden opnieuw actie tegen de hoge werkdruk bij het bedrijf. De spanningen bij Allianz lopen al maanden op. Neven zegt dat de bonden de aankondiging van het nieuwe driejarenplan maandag ‘niet als problematisch’ hebben ervaren.

Dit is onredelijk. Het management ontkent de realiteit en heeft er blindelings vertrouwen in dat automatisering de workflow zal vergemakkelijken. Ben Bellekens Afgevaardigde ACV Puls

Maar bij Ben Bellekens, vakbondssecretaris van de christelijke bediendenbond ACV Puls, valt toch een ander geluid te horen. ‘Dit is echt een onredelijke beslissing’, reageert hij. ‘Het management ontkent de realiteit en heeft er blindelings vertrouwen in dat automatisering de workflow zal vergemakkelijken. Er staan daar inderdaad projecten voor in de steigers. Maar op korte of zelfs middellange termijn bieden die geen oplossing. Terwijl de IT-platformen waarover we nu beschikken veeleer vertragend werken. Veel afdelingen zitten met achterstanden, en ook de dienstverlening aan makelaars en klanten sputtert.’

Aanwervingen

Topman Neven erkent het probleem, maar stelt dat Allianz al veel inspanningen heeft geleverd om die achterstanden weg te werken. ‘In drie afdelingen hebben we onlangs drie zaterdagen gewerkt om die kwestie aan te pakken en onze dienstverlening naar een normaal niveau terug te brengen. Dat is nu ook het geval. Tijdens de ondernemingsraad eerder deze week heb ik ook aangekondigd dat we op korte termijn nog een aantal aanwervingen doen op verschillende afdelingen. Het is dus een verhaal van plussen en minnen.’