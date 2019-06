Allianz-personeel gaat actie voeren

De werknemers van Allianz Benelux protesteren maandag tegen het gebrek aan investeringen en de geplande sluiting van zijn vestiging in Antwerpen.

De Belgische dochter van de Duitse verzekeringsreus kondigde enkele weken terug aan dat het al zijn diensten wil centraliseren in een nieuw hoofdkwartier in de buurt van het Brusselse Noordstation. De groep heeft vandaag twee vestigingen: in Brussel, waar het merendeel van de 1.000 personeelsleden werkt, en in Antwerpen, waar een vijftigtal mensen aan de slag is. Door de verhuisoperatie zal het kantoor in Antwerpen sluiten.

De vakbonden vroegen dat de Antwerpse werknemers daarvoor zouden worden gecompenseerd, maar de onderhandelingen daarover liepen vrijdag spaak. De discussies over Antwerpen komen bovenop een malaise die al meer dan een jaar leeft bij het personeel van Allianz, zegt Ben Bellekens van de christelijke vakbond ACV Puls. Werknemers klagen vooral over de hoge werkdruk, een nijpend personeelsgebrek en te weinig investeringen in IT.

'De onvrede is groot', zegt Bellekens. 'We proberen al anderhalf jaar een gesprek aan te gaan. Maar de directie wimpelt dat af, terwijl de mensen op hun tandvlees zitten. Door de situatie lopen betalingen vertraging op, zitten we met een achterstand in het verwerken van dossiers en nam het aantal klachten bij onze ombudstdienst toe.'