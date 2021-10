Amerikaans cryptobedrijf geeft gratis geld in ruil voor oogscan

Een nieuw Amerikaans cryptobedrijf stunt door wereldwijd gratis virtuele munten uit te delen. Al is er een catch: om dat digitale geld cadeau te krijgen moet je eerst je ogen laten scannen door een futuristische stalen bol.

Worldcoin, de Amerikaanse start-up die donderdag uitpakte met de stunt, kan geen gebrek aan ambitie worden verweten. Net in de week waarin de bitcoin en andere cryptoactiva naar een zoveelste record zijn gespurt, lanceerde het bedrijf een virtuele munt die binnen afzienbare tijd door iedereen op de planeet zou moeten worden gebruikt.

Ook pompten de bekende cryptobeurs CoinBase, Silicon Valley-investeerder Andreessen Horowitz en Linkedin-medeoprichter Reid Hoffman geld in het project. Bij een eerste kapitaalronde, waarbij 25 miljoen dollar werd opgehaald, werd Worldcoin gewaardeerd op 1 miljard dollar.

Minder dan 2 procent van de wereldbevolking is aan de slag met virtuele munten, zegt Worldcoin. Tegen 2023 wil het wereldwijd 1 miljard gebruikers tellen, zegt het bedrijf op zijn site. Om zo veel mogelijk mensen toegang tot de interneteconomie te geven en nieuwe toepassingen te ontwikkelen wil Worldcoin zijn nieuwe munt zo snel mogelijk verdelen.

Sciencefiction

Dat doet het bedrijf door zijn nieuwe virtuele munten gratis te verdelen. Wie de munt wil ontvangen, moet wel aan een voorwaarde voldoen. Hij of zij moet ermee instemmen zijn iris te laten scannen: op die manier weet Worldcoin dat de gebruiker een bestaand individu is en kan het bedrijf achterhalen of die persoon al gratis digitaal geld heeft ontvangen.