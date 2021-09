Amerikaanse beurswaakhond plant klacht tegen cryptobeurs Coinbase

Coinbase, een van de grootste handelsplatformen in bitcoin en andere cryptomunten, ligt onder vuur omdat het een eigen leningformule wil lanceren. De toezichthouders vrezen dat financiële cryptodiensten uitgroeien tot nieuwe schaduwbanken.

Coinbase maakte woensdag bekend dat de SEC, de Amerikaanse beurswaakhond, overweegt een rechtszaak te beginnen rond de nieuwe leningformule waar het cryptoplatform aan werkt.

Via Lend, zoals het programma heet, kunnen klanten van Coinbase bepaalde digitale munten uitlenen aan rentetarieven die kunnen oplopen tot 4 procent. Uniek is dat aanbod niet. Almaar meer startende blockchainbedrijven, zoals het Amerikaanse BlockFi , Compound of het van oorsprong Finse Aave, bieden hun gebruikers de mogelijkheid om cryptomunten te lenen of uit te lenen.

Zowel regulatoren als politici dringen aan op extra maatregelen om de consumenten beter te beschermen.

Volgens Coinbase heeft de SEC nooit echt duidelijk gemaakt waarom het met een rechtszaak dreigt. Coinbase onderhandelde al zes maanden met de SEC over het nieuwe platform, zegt het hoofd van de juridische dienst van het bedrijf in een blogpost. De SEC lanceerde in juni een formeel onderzoek. Coinbase zegt dat het de nodige gedetailleerde informatie over het project heeft gegeven.

Het Amerikaanse cryptobedrijf, dat in april zijn debuut op Wall Street maakte, heeft besloten de lancering van Lend tot minstens oktober uit te stellen. Beleggers zijn er niet helemaal gerust in. Op de beurs van New York zakt het aandeel Coinbase woensdag met bijna 4 procent.

Zenuwachtige toezichthouders

De razendsnelle opmars van virtuele munten en cryptobedrijven die financiële diensten verrichten - een markt die op 2.000 miljard dollar wordt geschat - maakt de toezichthouders al een tijdje zenuwachtig. Wat de regelgeving betreft, zit crypto in een grijze zone. Zowel regulatoren als politici dringen aan op extra maatregelen om de consumenten beter te beschermen.

Vooral in de Verenigde Staten beginnen de toezichthouders meer en meer op tafel te kloppen. Gary Gensler, de voorzitter van de SEC, waarschuwde vorige week nog dat cryptobedrijven niet lang zullen overleven als ze buiten een regelgevend kader zullen werken.

Je belandt van de regen in de drop als je vanuit een gereguleerd banksysteem overstapt naar een grijs, ongereguleerd alternatief. Elizabeth Warren Democratisch senator

In Washington krijgt Gensler steun van de Democratische senator Elizabeth Warren. In een interview met The New York Times vergeleek die de aanstormende DeFi-bedrijven (DEcentralised FInance) met schaduwbanken. 'Ze bieden veel van dezelfde financiële diensten als een bank. Maar dan zonder de consumentenbescherming of zonder de financiële stabiliteit die je in het traditionele systeem ziet.'