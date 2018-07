Amerikaanse managers cashen massaal bij aandeleninkopen

Het is tijd om op te treden tegen managers die gretig aandelen in hun eigen bedrijf verkopen nadat ze een inkoopprogramma hebben aangekondigd. Die oproep komt van een nieuwe commissaris van de Amerikaanse beurswaakhond SEC.

2018 is goed op weg om alle records over aandeleninkopen door Amerikaanse bedrijven aan diggelen te slaan. Vorig kwartaal kondigden beursgenoteerde bedrijven in de VS voor 473 miljard dollar inkoopprogramma’s van hun eigen aandelen aan, waarvan 100 miljard dollar voor de techreus Apple alleen.

Daarmee verpulverden ze het vorige kwartaalrecord van 242 miljard dollar, dat nog maar in het eerste kwartaal was neergezet. Bedrijven bulken dan ook van de cash die binnenstroomt dankzij de belastingverlaging die de Amerikaanse president Donald Trump in december ondertekende.

Eén bijzondere groep van aandeelhouders maakt alvast dankbaar gebruik van de inkoopbonanza: de directieleden die het inkoopprogramma lanceren. In de weken na de aankondiging verkopen zij opvallend vaker hun eigen aandelen die ze als deel van hun verloning ontvangen, leert een nieuwe studie. Dat oogt opportunistisch, want de aankondiging van een aandeleninkoop duwt typisch de koers hoger. Het management signaleert er volgens de theorie mee dat het aandeel te goedkoop is. En toch cashen ze meteen.

Managers zijn meer bezig met aandelentrading op korte termijn dan waardecreatie op lange termijn. robert jackson jr. commissaris sec

De bron van de studie is even opmerkelijk: de SEC, en meer bepaald commissaris Robert Jackson Jr. Kort nadat hij in december Columbia University had ingeruild voor de Amerikaanse beurswaakhond, vroeg hij zijn diensten om de inkoopprogramma’s onder de loep te nemen.

Belastingverlaging

Trumps belastingverlaging bood een unieke kans om na te gaan in welke mate bedrijven het extra geld uitkeren via aandeleninkopen en hogere dividenden in plaats van te investeren in innovatie of hogere lonen. Jackson - die als professor nadacht over de beste manier om managers het langetermijnbelang van hun bedrijf te laten dienen - was vooral geïnteresseerd in het gedrag van het management.

Het resultaat ‘verraste’ Jackson, zei hij onlangs in een speech. ‘Het blijkt schering en inslag bij managers om aandeleninkopen te gebruiken om zelf te cashen’, klonk het verontwaardigd. De SEC onderzocht 385 inkoopoperaties over een periode van 15 maanden. In de helft van de gevallen verkocht minstens één directielid aandelen in de maand na de aankondiging. In de acht dagen na de aankondiging waren er in dubbel zoveel bedrijven verkopen door managers tegenover een gewone dag. Het gemiddelde bedrag van een transactie ging ook maal vijf: van 100.000 dollar de dagen ervoor naar 500.000 dollar na de aankondiging.

Voor Jackson bewijst dit opnieuw dat ‘managers meer bezig zijn met aandelentrading op korte termijn dan met waardecreatie op lange termijn’. Door hun aandelen te verkopen in plaats van aan te houden zijn ze minder gelinkt aan de langetermijnprestatie van hun bedrijf. Op korte termijn krijgt de aandelenkoers alvast een boost: een extra winst van 2,5 procent in de eerste dertig dagen na de aankondiging, aldus het SEC-onderzoek.

'Beperkingen nodig'

Jackson vindt het daarom tijd om de SEC-regelgeving te herzien en beperkingen in te voeren voor managers die willen cashen tijdens een inkoopprogramma. Zo zou het bezoldigingscomité de verkoop moeten goedkeuren én aan beleggers uitleggen hoe dat het belang van het bedrijf dient. Als Democraat vormt Jackson wel een minderheid in de SEC, waar de Republikeinse commissarissen bekendstaan om hun bedrijfsvriendelijkheid. Of zijn data hen overtuigen, is twijfelachtig.