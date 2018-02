Amsterdamse rechtbank wil meer uitleg over Fortis-schikking

Het Gerechtshof Amsterdam vraagt in een tussenvonnis in de zaak-Fortis dat claimorganisaties zoals het Belgische Deminor hun vergoedingen beter verantwoorden. Dat schrijft de Nederlandse krant Het Financieele Dagblad (FD).

Het tussenvonnis houdt in dat de witte rook misschien nog niet in zicht is in het dossier van de ter ziele gegane bankverzekeraar Fortis.

Afgelopen december had Ageas , de rechtsopvolger van Fortis, na maanden moeizame onderhandelingen een akkoord bereikt met enkele organisaties die misnoegde Fortis-beleggers vertegenwoordigen. Zij willen een compensatie voor het verlies dat ze leden toen de financiële groep in 2008 ten onder ging.

Om dat te kunnen doen, willen de rechters eerst voldoende informatie krijgen over alle aspecten van de zaak. In een tussenvonnis maken ze nu duidelijk dat ze geen genoegen nemen met de uitleg die ze kregen over de vergoedingen voor de claimorganisaties. Deminor & co moeten verantwoording afleggen over die kosten en hun verdienmodellen zo concreet mogelijk toelichten, klinkt het.