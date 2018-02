Anbang Belgium: 'Bank Nagelmackers en Fidea zijn veilig'

De Nationale Bank (NBB), bevoegd voor toezicht op de financiële stabiliteit en de banken in ons land, kan niets zeggen over de toestand bij Bank Nagelmackers.

'Er is geen impact voor de werknemers noch voor de klanten', aldus Rooney. 'Het is business as usual. De internationale pers focust graag op de impact van de Chinese politiek op de bedrijven, maar eigenlijk verandert er niets. Het klopt dat Anbang onder curatele werd geplaatst, maar ook de Chinese autoriteiten willen dat alle activiteiten gewoon doorgaan zoals het geval was.'