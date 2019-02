Anbang jaar langer aan de ketting

De Chinese financieeltoezichthouder verlengt de controle over de eigenaar van Bank Nagelmackers en Fidea tot begin 2020.

Het zal op zijn minst een jaar langer duren voor het regime in Peking zijn greep wil lossen op de Chinese verzekeraar Anbang. De Chinese toezichthouder voor de bank- en de verzekeringssector meldde vrijdag in een verklaring op zijn website dat de controle over Anbang wordt verlengd tot 22 februari 2020.

In de tussentijd zal de waakhond blijven toezien op de stabiliteit van Anbang en de belangen van alle betrokkenen beschermen, aldus de verklaring.

Anbang kende een steile opmars en kocht in binnen- en buitenland tal van bedrijven op. In België is het eigenaar van Bank Nagelmackers en verzekeraar Fidea. Maar Anbang en zijn topman Wu Xiaohui vielen in 2017 in ongenade wegens de te grote risico's die ze namen. Mogelijk speelden ook politieke overwegingen mee.